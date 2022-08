En medio de polémica, congresistas del Pacto Histórico piden bajar salarios de sector privado

Un acompañamiento total al trámite de una reforma que ordene la reducción del salario de los congresistas en Colombia, hicieron las senadoras petristas Clara López, Isabel Zuleta y María José Pizarro, quienes incluso solicitaron que la reducción se incluya al sector privado.



Las tres senadoras del Pacto Histórico habían sido señaladas como las petristas que se estaban poniendo 'peros' para lograr esa reforma, ante lo cual emitieron un comunicado conjunto en donde precisan que es una estrategia para afectar al partido.



“Hemos respaldado y respaldaremos toda propuesta que propenda por la justicia y equidad sobre los ingresos para el pueblo colombiano, toda iniciativa legislativa que pretenda bajar los salarios de los Congresistas, de los altos funcionarios de todas las ramas del poder público e incluso del sector privado del país”.



Para López, Zuleta y Pizarro, bajar los salarios, incluso a las empresas privadas, “es una causa común y colectiva que debe aprobarse en este Congreso, siempre con el rigor y estudio necesarios para abordar los grandes debates que requiere el país y evitar contratiempos en su aprobación”.



Para las congresistas, “la transformación del poder legislativo ha sido una causa histórica impulsada por el progresismo, los movimientos alternativos y de ciudadanos, no es personal y no debe usarse esta iniciativa para generar discordia y divisiones en las bancadas”.



Indican las senadoras que “no aceptamos ningún tipo de chantaje que entorpece el desarrollo del trabajo legislativo y mucho menos que se mienta sobre nuestras posturas, conversaciones públicas y privadas. No cederemos ante presiones que pretendan obligarnos, bajo una evidente acción de violencia machista, a tomar posiciones políticas contrarias a nuestros principios (no firmamos sin conocer, sin la posibilidad de proponer y disentir)”.



Por último resaltaron que “rechazamos cualquier acción en este sentido que pretenda manipular a la opinión pública en contra del Pacto Histórico”