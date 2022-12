En medio de cuestionamientos, reforma política fue conciliada por Cámara y Senado

La plenaria del Senado concilió, pasada la una de la madrugada de este jueves, el proyecto de acto legislativo de la reforma política. Por el sí hubo 61 votos, mientras que por el no hubo 22, sin embargo, la sorpresa fue que la mayoría de la banca de la Alianza Verde, que es un partido de gobierno, negó el articulado.



Uno de los senadores que así lo expresó fue Inti Asprilla, quien sostuvo que "en este punto no nos encontramos con el presidente Gustavo Petro". De igual manera se expresó el senador Iván Name, quien consideró que ese reforma no representa a los verdes.



Otro senador de los verdes que se apartó de la conciliación fue Jonathan Hernández, quien le pidió a sus compañeros de partido que es el momento de convertirse en independientes.



El senador liberal, Carlos Chacón, dijo que votó de manera negativa porque la reforma no tiene un fondo concreto para cambiar la política. El senador vallecaucano por Cambio Radical, Carlos Motoa, advirtió la ausencia de conciliadores de la oposición, así como de partidos independientes.



Al respecto, Motoa explicó que su posición tiene fundamento en el Artículo 187 de la Ley Quinta, que establece que las Comisiones de conciliación deberán estar integradas por miembros que participaron en la discusión del proyecto, así como autores, ponentes y quienes hayan formulado reparos y propuestas.



"¿Cuáles fueron los criterios del Presidente del Congreso para designar los conciliadores de esta reforma constitucional? Cambio Radical fue el partido que más proposiciones radicó tanto en Comisión como en Plenaria del Senado, tuvimos activa participación en el debate de este proyecto, tuvimos un ponente y de manera extraña los dos conciliadores que se eligieron son partido de Gobierno. Aquí no hubo ningún conciliador que representará a la oposición, ni a los partidos que se han declarado independientes", manifestó Motoa.



Tras duras discusiones en el Senado y la Cámara, como también por cuestionamientos de que su alcance es muy corto, el Gobierno logra este jueves que se termine de manera positiva el trámite, en primera vuelta (cuatro debates) de la reforma política.



El último paso era la conciliación, primero en el Senado en la madrugada del jueves y luego en la Cámara, en la tarde, con lo cual el proyecto se discutirá desde marzo en sus últimos cuatro debates.



En el texto conciliado se acogió lo aprobado por el Senado en cuanto a que los congresistas, diputados, concejales y JAL sólo se podrán elegir hasta por tres periodos, un aspecto que se había caído en la Cámara.

Pasó a segundo debate la norma que indica que la Procuraduría no podrá suspender a los funcionarios de elección popular como los alcaldes y gobernadores, asunto que quedaría solo en manos de los jueces. Además, en la primera vuelta quedó aprobado que los congresistas sí podrán ser ministros, figura que también está para los concejales y diputados.



Quedó para la otra vuelta normas como le equidad de género en las listas, la modernización de los partidos para lo cual se tiene un año, el asunto de las listas cerradas también está el texto para los otros cuatro debates y será por dos periodos legislativos.



Un aspecto más que quedó es la ratificación de las edades de 30 años para senador y 25 para representante, igualmente se acogió lo aprobado por la Cámara en el sentido en que la financiación de las campañas será totalmente estatal.