En Cali se conmemoró el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial

Con actividades culturales y conciencia social sobre la importancia del respeto se conmemoró en Cali y el resto del país el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.



El evento realizado en el Palacio de San Francisco contó con puestas en escena y música del pacífico que tenían como fin promover la igualdad y contrarrestar cualquier forma de discriminación por motivos de raza o etnia.



Esta conmemoración nace como respuesta a la masacre ocurrida en Sharpeville en el 21 de marzo de 1960, donde la policía asesinó a decenas de personas que marchaban pacíficamente contra las ‘leyes de pases’.



De acuerdo con la secretaria de asuntos étnicos del Valle, Omaira Barona: “esta fecha es muy importante para la comunidad Negra, Afro, Raizar y Palenquera, Narp, del mundo porque hace parte de nuestra historia social a nivel mundial”.



Asimismo, señaló que “desde el Gobierno departamental nos unimos a esta conmemoración con actividades que fomentan la conciencia ciudadana, incentivan el respeto y permiten visibilizar a esta comunidad”.



Enfatizando en la importancia que tienen estos espacios para la sana convivencia de la sociedad, la profesional de la secretaría de asuntos étnicos del Valle, Yolima Fernández Riascos, dijo que “por medio de estas actividades pedagógicas se genera sin duda alguna un aporte a la eliminación del racismo y de la discriminación, además, aportamos con acciones afirmativas al cumplimiento del Plan Decenal para Comunidades Afro”.



Entre tanto, la vicepresidenta de la Nación, Francia Márquez, también se pronunció frente al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.



Por medio de un trino manifestó que “hoy, en el día internacional de la lucha contra la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, elevo mi voz de manera insistente para que el racismo y la falta de respeto por la diferencia no sigan arrebatándole la dignidad a ninguna persona”.



En esa línea aseguró: “en el #GobiernoDelCambio trabajamos para que las leyes y políticas que existen en Colombia contra la discriminación, se reglamenten, difundan e implementen. Nuestras sociedades necesitan repensarse de manera estructural hasta que la igualdad sea costumbre”.



“Eliminar la discriminación racial es fundamental para llegar a la igualdad, desde la vicepresidencia, para cumplir las misiones que el Presidente le confirió a la Vicepresidenta, se ha creado esta estructura que es la Gerencia de Justicia Étnico Racial, que está dedicada a pensar, diseñar e implementar planes, políticas y estrategias de lucha contra la discriminación racial” dijo a su vez, Ana Margarita González, gerente de esa dependencia.



Por otra parte, la activista Gloria Amanda Rico manifestó que no basta la tolerancia y que hay que sumar el respeto por la diferencia. “Son muchos clamores que por años las instituciones y la sociedad en general no escuchan, porque creo que la discriminación está tan normalizada que los que nos atrevemos a tener diálogos incómodos sobre el tema parecemos ‘bichos raros’”.



Igualmente dijo que “Latinoamérica está sumida en una problemática de estructura que réplica los sistemas de discriminación en todos los niveles, pero por otro lado, la inclusión es mínima y cuando yo no sé que tan capaz es mi compañero desde su diferencia, nunca entenderé que discriminarlo también es menoscabar sus habilidades”.