Congestión en IPS de Cali por acumulación de pacientes y falta de medicamentos

Ciudadanos denunciaron este martes largas filas y congestiones para la entrega de medicamentos en el dispensario de Comfenalco de la Carrera 8, donde sostienen que no hay prontitud en gestionar los medicamentos.



“Me reporté faltando 20 minutos para las 7 de la mañana en Comfenalco de la Carrera 8 y la sala de espera estaba llena, en la parte de afuera había dos filas y mucha gente. Yo soy una persona que usa bastón y me quedé por fuera cerca de 20 minutos me hicieron entrar y me dijeron que había desabastecimiento de medicamento y yo perdí el tiempo y la fila de ese medicamento”, denunció una mujer que se encontraba en el lugar.



Frente a la situación Mónica Alejandra Flórez Lara, Gerente Comercial, de Mercadeo y Comunicaciones EPS Delagente de Comfenalco Valle, manifestó que desde hace 7 meses se viene trabajando en el tema de servicio.



“Dentro de las situaciones que hemos venido encontrando estos meses uno de los temas álgidos es la droguería de la Carrera 8 por su tamaño y ubicación. Ya empezamos un plan de acción y una de las premisas es buscar un mejor espacio con mayor accesibilidad. En la zona no es fácil, pero hace dos semanas ya encontramos el local más promisorio”, dijo.



La ejecutiva agregó que están cerrando la negociación de alquilar. “Si eso se da estaríamos haciendo las adecuaciones para el usuario”.



Añadió que después del puente festivo los servicios colapsan por acumulación de personas. “Pero ya estamos tomando acciones al respecto”.



Frente al tema de falta de medicamentos sostuvo que es el panorama a nivel nacional. “Esta es una discusión nacional y esperamos que algunos medicamentos que están en estos momentos desabastecidos puedan llegar al país”, concluyó.