¿Por qué están escasos los medicamentos? Estas son las razones de la crisis de fármacos que preocupa al país

La crisis de medicamentos que enfrenta el país tiene en vilo a los usuarios de la salud en Cali y todo el territorio nacional; son más de 1200 los fármacos que o no se encuentran o son muy difíciles de conseguir.



De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, varias EPS afiliadas vienen afrontando esta situación desde mediados del año pasado y se prevé que esta pueda empeorar.

El organismo reveló que desde que inició la crisis en, al menos, la mitad de referencias de medicamentos, solo se ha podido solucionar el 15% de los casos.



“Nos preocupa de manera especial la falta de disponibilidad de múltiples principios activos clave necesarios para garantizar el tratamiento de personas con condiciones crónicas, especialmente los medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales y algunos antibióticos y analgésicos”, indicó Paula Acosta, presidenta de Acemi.



Según los informes entregados a la Asociación por las EPS afiliadas, algunos de los medicamentos que más están escaseando son: Acetaminofén, Amlodipino, Amoxicilina, Esomeprazol, Risperidona, Inmunoglobulina, Betametasona, Diclofenaco, Cetirizina, Ibuprofeno y Desloratadina.



Asimismo, los grupos de riesgo con más reportes de escasez de fármacos son los de hipertensión arterial, trastorno mental, dolor, cardiovascular, anticoncepción y cáncer.



Alexander Camacho, exdefensor del Paciente de Cali, manifestó que la situación es lamentable y que debe haber una solución pronta por el bien de los pacientes.



“Hay que recordar que una barrera de acceso al sistema de salud, y más cuando se trata de entrega de medicamentos, es una afrenta contra la vida de alguien que está en su situación más indefensa, como lo es estar enfermo. Al no tener acceso a esto, pues las posibilidades de un desenlace fatal siempre van a ser mayores”, dijo Camacho.



La Secretaría de Salud del Valle informó que en el departamento se están necesitando, principalmente, antibióticos para infecciones, drogas para el dolor e insumos como el agua destilada para las inyecciones.



No obstante, informaron que hay muchos otros en la misma situación. “Se ha enviado la información al Ministerio de Salud y nos han remitido al Invima, estamos esperando su respuesta. Es el Invima, como centro de medicamentos y alimentos, el responsable de garantizarle al país la disponibilidad de medicamentos”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental.



La funcionaria contó que se está haciendo seguimiento diario a la crisis, así como reportes semanales y mensuales de los medicamentos que están desabastecidos o escasos.



“Nosotros, con la red pública y privada, tratamos de hacer intercambios, entonces si no hay un medicamento para el dolor, usamos otro o tratamos de buscar otro, pero indudablemente esto limita la prestación de los servicios de salud”, agregó.

El Invima advirtió sobre 50 medicamentos que están escasos o en riesgo de entrar en escasez y otras 15 referencias en completo desabastecimiento.

La Secretaria sostuvo que lo que se está viviendo en el país responde a un problema global, cuyas razones se soportan en la dificultad para conseguir materias primas para los fármacos por el incremento en sus valores, también por los contratiempos en los procesos de transporte desde otras partes del mundo y la importación.



Sin embargo, Michel Maya, exconcejal y líder gremial del sector de droguerías, sostuvo que esto no es así y que no entiende el comunicado de Acemi, pues asegura que el problema con los fármacos no es de abastecimiento.



“El problema es de las droguerías que no se están abasteciendo adecuadamente, no le están pidiendo bien a los laboratorios o no están comprando como deben”, señaló.



De igual manera, manifestó que hay varios responsables de la situación actual, entre ellos las EPS.



“Si yo como EPS hice la licitación y se la ganó, por ejemplo, Cruz Verde, pues yo le tengo que exigir a esta entidad que tenga los medicamentos que yo necesito. Ahí es donde yo no entiendo el comunicado de Acemi, porque tira la pelota al aire y dice ‘desde hace dos años hay 1200 medicamentos agotados’, y eso no es cierto, los medicamentos sí están, el problema es que los encargados de la dispensación no los tienen, y si no los tienen es porque no los están comprando porque sí los hay en el mercado”, enfatizó.



Adicionalmente, afirmó que la situación es trágica “porque si vos como usuario estás utilizando un medicamento cardiovascular, por ejemplo, y vas a la farmacia y te dicen que no hay, pero vos te lo tienes que tomar todos los días, entonces se te vuelve una tragedia porque no puedes esperar hasta el próximo mes a que lo tengan”.

Esto dijo Minsalud

En un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que este no es un problema nuevo, sino que viene desde antes de la pandemia y se acentuó con esta.



Asimismo, se informó que el año pasado se realizaron diez mesas de trabajo para hacer seguimiento a la situación y que la cartera tiene un sistema de monitoreo del estado de abastecimiento y la generación de alertas tempranas.