El tuitero que predijo los resultados casi exactos de la primera vuelta presidencial

Cuatro días antes de las primera vuelta presidencial, un usuario de Twitter publicó en su cuenta su pronóstico sobre los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo este domingo 29 de mayo.



La sorpresa llegó cuando al final de los comicios, se conoció que los resultados reales eran casi similares al pronóstico de Luis Ángel Gómez, quien se había basado en un análisis de tendencias sobre un modelo estadístico, para poderle atinar a los resultados de la primera vuelta presidencial.

Este es mi pronóstico para la 1º vuelta presidencial (29 de mayo).



Está basado en un modelo estadístico sobre las encuestas y con un análisis de tendencias.



¿Qué les parece? Si no está de acuerdo ponga su análisis y lo comparamos con los resultados reales. Los leo 👀⬇️ pic.twitter.com/mPlzdcjtK2 — Luis Angel Gómez (@luisangelgd) May 27, 2022



Al respecto, el 'tuitero' habló con el diario El País de Cali y le contó como logró dar con los resultados casi exactos de las elecciones presidenciales.



"Yo hago un modelo que tiene en cuenta varias cosas, pero el principal insumo son las encuestas. Lo primero que hago es analizar la calidad de encuesta (Ficha técnica, muestra, regiones, si es presencial o virtual) y encuestadora, luego las pondero y le doy peso a las que tengan mayor calidad", dijo a El País Cali.



Lea también: La Coalición Centro Esperanza quedó en libertad para la segunda vuelta presidencial



Posteriormente, Luis Ángel se encarga de realizar un muestreo "ya que en un punto en que fallan un poco las encuestas es en que hay regiones sub o sobre representadas y trato de ajustarlo con bases históricas que tienen el censo electoral del año y la historia de años anteriores para tratar de ajustarse a la realidad de la votación por zonas".



"Finalmente hago el análisis estadístico, de tendencias y la parte cualitativa que es importante para tratar de estimar las tendencias de la última semana", añadió.



De igual forma, Gómez le indicó al diario El País que ha "trabajado con pronósticos más desde la estrategia y las empresas, además tengo las bases por mi formación tengo unas bases importantes desde la estadística. En twitter hacemos los análisis y miramos a ver quien se acerca más para la realidad".



Cabe mencionar que Luis Ángel también realizó un pronóstico de las elecciones legislativas y consultas internas en el que tuvo un resultado aproximado a los reales.



"En las consultas me faltó establecer ese crecimiento acelerado de Fico las últimas semanas, pero en las consultas habían muy pocos datos ya que eran unas muestras muy pequeñas para lograr establecer con más fiabilidad", explicó. agregando que esto se dio debido a que "sobre la muestra sólo terminaban respondiendo los que iban a votar por esa coalición".

Asimismo, Luis Ángel le reveló a El País quien podría ganar en segunda vuelta, sin embargo, aclaró que para dar ese resultado más preciso tendrá que esperar las estrategias que realizaran los candidatos de cara a la segunda vuelta.



"Sí me lo preguntas hoy el ganador es Rodolfo Hernández, pero faltan tres semanas y las campañas se van a reorganizar y van a tomar nuevas estrategias, por lo que tocaría esperar hasta días antes, para poder hacer un pronóstico", puntualizó.



Le puede interesar: Otra segunda vuelta: Gustavo Petro y un intento más por llegar a la Presidencia del país



Por último, Gómez habló de las encuestas de esta primera vuelta y explicó porque no fueron tan precisos a la hora de los resultados.



"El problema con las encuestas es que no pueden publicar la última semana y en esa última pasan muchas cosas. Los indecisos toman una decisión, la gente busca outliers o terceras vías porque están cansados de lo mismo", manifestó.



"Generalmente el porcentaje de Petro dio a cercano el de Fajardo también, fue más el juego entre Fico y Rodolfo, pero no se pudo porque no se puede medir el impacto de esa última semana. Pero la verdad hay encuestas y encuestadoras de muy alta calidad", agregó.