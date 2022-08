El senador Rodolfo Hernández asegura que la "DEA ya me revisó las propiedades en Miami" 

El senador Rodolfo Hernández respondió a las acusaciones que en los últimos días se han hecho en su contra sobre que él, supuestamente, se posesionó en el Congreso para evitar ser investigado.



"Yo no me robé nada. Yo tengo mi alma limpia. Al contrario, todos los centavitos que me pagaron los bumangueses los aplicamos a diferentes programas de los muchachos más pobres, pagándoles el transporte: $1.192 millones. Todo Santander es testigo", dijo en diálogo con La FM.



Además, se refirió a los rumores que aseguran que él estaría pensando renunciar al Senado para aspirar a la gobernación de Santander. Incluso, Hernández se pronunció frente a la información que asegura que estaría implicado en varios hechos de corrupción.



"La gente es muy malvada. Muchos senadores se salen del Senado disque para que no los investigue la Corte, sino la Fiscalía y ahora me inventaron a mí. Yo no me postulé para senador porque no tengo esas habilidades que seguramente sí tienen otros", comentó Hernández.



Con relación a las supuestas acusaciones que se han viralizado de que la DEA estaría buscando revisar algunas de las propiedades que él posee en Estados Unidos, el Excandidato Presidencial reveló que esa autoridad americana no solo ya lo hizo, sino que además, no encontró nada para acusarlo.



"Que las revisen. Ya me las revisaron hace cinco años o cuatro. Me las revisaron porque aquí los políticos dijeron que yo era un lavador de dólares. Me llegó una solicitud que debía enviar una información, como 10 cajas envié con todo lo que me pedían. Me llamaron y fui. Duraron como dos horas haciéndome preguntas sobre la información que había enviado. Lo pueden verificar en la Embajada", precisó Hernández.