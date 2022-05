El 'rifirrafe' entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro a pocos días de las elecciones

Este domingo, desde la plaza pública de Bogotá, el candidato presidencial Gustavo Petro lanzó pullas contra uno de sus adversarios, el también candidato Rodolfo Hernández, al cual le dijo "millonario corrupto" y "uribista".



En una parte de su discurso, Petro, sin nombrar a Hernández, dijo: "Hasta el millonario que dice lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien. Hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskeys y hace negocios con sus hijos".



¿Nueva pulla para @ingrodolfohdez?

“Hasta el millonario que dice que lucha contra la corrupción es millonario porque es corrupto”: dice @petrogustavo desde la Plaza de Bolívar y habla de negocios que hacen con los hijos. pic.twitter.com/spv6yRXfRL — RicardoGonzálezDuque (@RicardoGonDuq) May 23, 2022

Sobre los señalamientos, Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, le respondió a Petro y dijo: "A palabras necias, oídos sordos".



"No puedo gastar mi energía, ni concentrar el apoyo que he recibido de los colombianos en contestar algunas agresiones que no son ciertas", manifestó Hernández a Blu Radio.



Además, aseguró que ganaría en la primera vuelta presidencial así que no hay posibilidad de que apoye a Petro en caso de haber una segunda vuelta y el no pase.



De igual forma, sobre las denuncias de Petro sobre la supuesta intención del Gobierno de cancelar y aplazar las elecciones, Hernández dijo que "es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos".



Y sobre la invitación de Petro a una reunión para tratar ese tema, Hernández dijo que no asistirá. "Eso está cancelado. No le pierdo tiempo a eso", concluyó.