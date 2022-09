El Presidente tiene oficialmente un nuevo hijo: confirman adopción de Nicolás Alcocer Petro

Nicolás Alcocer, el hijo biológico de la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer, anunció este miércoles que fue oficialmente adoptado por el presidente Gustavo Petro.



Nicolás Alcocer Petro, anunció desde su cuenta de Twitter la adopción y agradeció a Petro por haberlo acogido desde pequeño, pues, desde que tenía un año de edad, el joven vivió con el mandatario y su familia.



"Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá", escribió.



Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) September 21, 2022

De acuerdo con el documento oficial, al decretar esta adopción "surgen relaciones paterno-filiales de carácter irrevocable, adquiriendo también derechos y obligaciones de padre e hijo y viceversa, dando lugar al parentesco civil".



Ahora, en el registro civil de Nicolás se tendrá que hacer una corrección, pues cambia los apellidos Arbeláez Alcocer a Alcocer Petro.