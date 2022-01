El precandidato del Pacto Histórico que le pidió a Gustavo Petro ser su vicepresidente

En un acto político en el que intervinieron cerca de 100 personas, fueron presentados los candidatos del Pacto Histórico al Senado y la Cámara de Representantes, en donde estuvieron los precandidatos presidenciales, entre ellos Gustavo Petro a quien ya le pidieron la Vicepresidencia.



El evento, que tuvo momentos de duro sectarismo de parte de varios líderes de la izquierda en contra del uribismo, contó con la presencia de aspirantes como Piedad Córdoba, Álex López, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Roy Barreras, entre otros.



Las intervenciones se dieron para que fueran presentados los candidatos por sectores de la sociedad civil, al igual que los candidatos a Senado y Cámara.

Lea también: Ingrid Betancourt vuelve a la 'arena' política, ¿podrá ganar la consulta del centro?



Asistieron los precandidatos presidenciales de la consulta interpartidista Gustavo Petro, Marta Peralta, Camilo Romero, Francia Márquez y el pastor cristiano Alfredo Saade. Precisamente Saade fue quien marcó las intervenciones del evento, al asegurar que está en la consulta no para ganarle a Petro, sino para ser su vicepresidente. “Vamos a trabajar fuertemente para ser los segundos en la consulta y ser su candidato a la Vicepresidencia de la República”, indicó el pastor.



Al ser consultado sobre la petición de Saade, el jefe de la Colombia Humana respondió que “una consulta es un mandato popular, el voto que allí se expresa determina y da una orden, ese orden es quien es el candidato oficial con un programa, quienes pueden ser fórmulas vicepresidenciales, pero eso lo determina el pueblo”.



Petro fue el último en intervenir, y aseguró porqué el Pacto Histórico debe ser el grupo político mayoritario en el nuevo Congreso.



“En el Congreso se aprueban las decisiones que mueven el país. Ese espacio de decisiones que hace las leyes hoy está en manos de de la corrupción. Necesitan corruptos para que las leyes no sean del pueblo... los invito a derrocar el régimen de corrupción en Colombia. Se se necesita mayorías, se necita que la política y el político y la policía no estén en manos de las mafias”, dijo.