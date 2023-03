"El poder se le subió a la cabeza, mi papá está preocupado": Andrea Petro sobre su hermano Nicolás Petro

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, se refirió sobre su hermano Nicolás Petro luego del escándalo por el encuentro de él con familiares del parapolítico Musa Besaile.



De acuerdo con recientes declaraciones, Andrea Petro aseguró que ni ella ni su familia tenían conocimiento del encuentro entre su hermano y el hijo de Musa Besaile y que su padre, el Presidente, está "preocupado y decepcionado".



"Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado", dijo Andrea Petro a la revista Cambio.



Lea aquí: ¿Sabía el gabinete de ministros sobre las acusaciones contra el hijo del Presidente?

Cabe recordar que hace dos semanas Besaile se acogió a sentencia anticipada en la Corte Suprema de Justicia, entre otros, por sus nexos con Salvatore Mancuso.



"La verdad es que él siempre hace sus cosas por su lado sin consultar. Yo ya había visto que su novia estaba en la finca de ellos hace unos días, por eso no me sorprende la famosa foto (entre Nicolás Petro y el hijo de Musa Besaile)", añadió Andrea en la entrevista con la revista Cambio.



De igual forma, ella dijo que cuando le reclamó a su hermano por sus encuentros con los Besaile, Nicolás lo negó. "Nicolás hace las cosas por su lado y antes soy yo la que le avisa a mi papá para que lo tenga en su conocimiento. En cuanto a mí me corresponde, siempre le digo todo a mi papá para saber su opinión, pero él no", agregó.



Lea aquí: En imágenes: así es el 'penthouse' de $2.500 millones en el que vive Nicolás Petro



Sin embargo, estas declaraciones no terminaron ahí, pues en su cuenta personal de Twitter, Andrea Petro añadió que: "Voy a ser clara y franca con ustedes. La familia no está por encima de todo, primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano. El presidente muestra su honestidad y transparencia. Todo está en manos de la justicia, se respetará y acatará su decisión."

Voy a ser clara y franca con uds.

La familia no está por encima de todo, primero es la nación y el respeto al pueblo colombiano. El presidente muestra su honestidad y transparencia. Todo está en manos de la justicia, se respetará y acatará su decisión. https://t.co/wKeexieE0Q — Andrea Petro (@andreapetro91) March 6, 2023

Más líos que enredan a Nicolás Petro

Semana publicó una entrevista en la que la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, lo acusaba de haber recibido dinero de Santander López Sierra, quien cumplió una pena por narcotráfico en Estados Unidos, y del 'Turco' Hilsaca, señalado de estar vinculado en escándalos de corrupción en Barranquilla.



Además, dentro de las pruebas presentadas por Vásquez hay audios en los que Petro, presuntamente, relata que ha estado reunido con varios ministros tramitando el nombramiento de personas dentro del Gobierno.



Luego de las denuncias conocidas en los últimos días el hijo del presidente anunció que se apartará de la actual campaña electoral y dará un paso al costado en todas sus actividades políticas.



"He decidido abstenerme de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia", manifestó.



Cabe recordar que, el jueves pasado, 2 de marzo, el presidente Gustavo Petro envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le pidió a investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando ante los rumores de que habrían recibido dinero de narcotraficantes para intervenir en su favor en eventuales negociaciones de paz y de sometimiento a la justicia.