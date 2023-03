El pedido que Petro le hizo al sector financiero para bajar las tasas de interés de los créditos

En medio del evento de entrega del primer bloque de terrenos comprados por el Gobierno para la implementación de la Reforma Agraria, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al sector financiero para que se busque la forma de bajar las tasas de interés en el mercado.



Petro, en medio de su discurso, le pidió al sector financiero reducir la tasa de intermediación, para así poder bajar las tasas de interés de los créditos, entre ellos los que están destinados a la producción de alimentos en el campo.



"Yo le pido desde aquí al sistema financiero –privado en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que es público–, que haga un esfuerzo por bajar la tasa de intermediación, para poder bajar tasas de interés en el mercado, en la práctica", comentó el Presidente.



El Mandatario, además, advirtió que de no dejar a un lado la "codicia" que tiene preso al sector financiero y que no permite la posibilidad de bajar utilidades con respecto al pasado, este año la crisis económica mundial podría llevar a que en Colombia se produzca una crisis financiera que genere que las personas no tengan la capacidad de pagar los créditos que tienen con los bancos.

El Presidente de la Republica, Gustavo Petro, pidió este jueves al sistema financiero incluido al Banco Agrario en hacer un esfuerzo de bajar las tasas de intermediación. con el fin de bajar la tasas de interés, para así evitar posiblemente una crisis financiera. pic.twitter.com/qCYj92Goph — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 3, 2023



"Luego aquí lo racional, desde el punto de vista de la tasa de interés y a pesar que el Banco de la República lo eleve, como el interés básico, es que el Banco, al reducir su tasa de intermediación –que significa, sí, reducir las utilidades de este año– pueda preservar el sistema financiero, los puestos de trabajo y la actividad productiva en Colombia, para que el año entrante podamos respirar mejor", mencionó Petro.



Frente a ellos, el Presidente recalcó que el llamado que le hace al sector financiero es a que se realice una autorregulación, teniendo en cuenta que incluso su propia existencia, podría correr peligro si elevan demasiado las tasas de interés.



"El primero que tiene que dar el ejemplo es el Banco Agrario, que es propiedad de la Nación y que, además, su función es precisamente que esa tierra pelada pueda tener maíz, sorgo, soya, ojalá otra vez algodón, pero sobre todo producción de alimentos, porque Colombia tiene hambre y necesita alimentos. Y quien produce los alimentos en Colombia, en general, es el campesinado", aseveró.



Finalmente, haciendo referencia a los créditos que benefician a quienes trabajan en el campo, Petro fue enfático en que tener créditos para cultivar alimentos "es parte de la política de una Colombia sin hambre. Para que Colombia se vuelva una potencia mundial agroalimentaria que significa una potencia mundial de la vida".