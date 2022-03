El Nuevo Liberalismo cerró campaña en Soacha, donde mataron a Luis Carlos Galán

Los hijos del inmolado líder Luis Carlos Galán, Juan Manuel (candidato a la Presidencia) y Carlos Fernando (aspirante al Senado), cerraron éste domingo su campaña en el parque principal de Soacha, Cundinamarca.



El precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Galán, sostuvo que las mafias que acaban con el país no viven en otra parte sino que están entre todos, “se roban la comida de los colegios públicos, la conectividad de las regiones más alejadas, las tierras de los campesinos y de la nación...desangran, día a día, al Estado, convenciendo a la gente de que todo está bien mientras haya progreso”.

Lea también: Las cuentas no tan claras de los candidatos al Congreso y las consultas interpartidistas



Planteó además que usan la contratación pública para fines electorales lo cual no es normal, “sacar tajada de las obras públicas no es normal y hacer alianzas con políticos cuestionados, bajo la teoría de que la política se hace con políticos, simplemente no es normal”.



Manifestó además que aunque hoy su padre no está, su espíritu y sus luchas “viven en cada uno de nosotros y en el renacer del Nuevo Liberalismo”. Indicó además que “para tristeza de todos, las banderas del Nuevo Liberalismo están hoy más vigentes que nunca. Las mafias tienen más poder que nunca, el narcotráfico es un cáncer que ha hecho metástasis en la sociedad, la economía, la política, las instituciones, la fuerza pública y en nuestra cultura”.