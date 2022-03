A pocos días de las elecciones del Congreso de la República y consultas interpartidistas del 13 de marzo, muchos de los candidatos, pese a ser obligatorio, no han reportado sus ingresos y gastos de campaña, requisito que busca darle transparencia al proceso electoral.



De los 15 precandidatos que compiten en las coaliciones de la Centro Esperanza, el Pacto Histórico y el Equipo por Colombia, hasta el viernes, solo once habían cumplido con este reporte y en varios casos de forma incompleta. En cifras gruesas, un cumplimiento del 73 %.



Y si se toman en cuenta las campañas al Congreso, la falta de información es mucho mayor. De acuerdo con un análisis hecho por la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, de los 1.899 candidatos a la Cámara de Representantes, solo 489 han reportado ingresos y gastos, es decir un cumplimiento del 25,8 %.



Y de los 933 candidatos al Senado, solo 315 habían entregado su reporte, es decir, un 33,8 % del total.



Vacío de información que no permite conocer cuáles son las fuentes de financiación de los candidatos, quiénes son sus principales aportantes, qué entidades financieras les han otorgado créditos y en qué se han gastado los recursos, que por lo general, además de pauta, se van en gastos de administración y pago de personal.



“Es una rendición de cuentas que se basa en la contabilidad, es decir, debería ser el reflejo de lo que es el libro contable de campaña. Entonces ahí entra la pregunta: ¿Qué tan serios están siendo con su contabilidad? Esto porque sus cifras están siendo muy gruesas y no permiten ver el recurso”, afirma Sandra Martínez, directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia.



Colprensa hizo una revisión de los reportes de los precandidatos presidenciales que sí cumplieron con este requisito. Estas son algunas de las conclusiones, de acuerdo con la información publicada en la página Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral. Cabe anotar que los candidatos que no participan en las consultas aún no están obligados a cumplir con este requisito.

Tarjetón de la Coalición Centro Esperanza para consulta interpartidista. Foto: Colprensa

Coalición Centro Esperanza

Los precandidatos que hacen parte de esta coalición han tenido un nivel de gastos muy similar y es la única coalición en la que todos los candidatos cumplieron con su obligación de reportar, aunque algunos hasta ahora lo han hecho de manera incompleta.



El exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, es quien reporta mayores ingresos recibidos. Reportó 799.490.000 pesos, que en su mayor parte provienen de un crédito personal del empresario Miguel Antonio Parra, por 600.000.000 pesos, y de contribuciones de particulares como Germán Eduardo Cabrejo, Antonio Miguel Assis y Olga Patricia Sierra, entre otros. Hasta el viernes, Amaya no había reportado aún sus gastos de campaña.



El exministro Alejandro Gaviria es el único que reportó haber recibido donaciones por parte de empresas, por un valor de 429.500.000 pesos. Entre las empresas aportantes aparecen Bavaria, Vino y Licores S.A.S. y Marveri S.A.S. Entre los donantes particulares aparecen el empresario Carlos Arcesio Paz y la periodista Patricia Lara. Gaviria también reporta recursos propios por 14.694.713 pesos.



Sus gastos reportados hasta el viernes ascendían a 223.523.784 pesos, orientados principalmente a administración y propaganda electoral.



El precandidato Sergio Fajardo, por su parte, reportó ingresos de 150.000.000 pesos que provienen en su totalidad de unos créditos de tres personas: Álvaro Javier Castro, Johanna Christine Peters y María Eugenia Escobar, cada uno por valor de 50.000.000 de pesos. Reportó gastos por un valor de 351.266.306 pesos.



Jorge Enrique Robledo reportó unos ingresos de 205.700.000 pesos, que provienen de dos partes: 200.000.000 de pesos de un crédito que le otorgó la corporación Somos Todos por Colombia y 5.700.000 de pesos de contribuciones propias y familiares. Los gastos reportados por el senador ascienden a 227.962.492 pesos.



El excongresista Juan Manuel Galán solo reportó gastos por 302.937.380 pesos, que han sido principalmente en propaganda electoral y gastos de administración. Aún no ha entregado reporte de sus ingresos.

Coalición Pacto Histórico Colprensa

Pacto Histórico

La coalición de izquierda es la que en general menos ha cumplido con este requisito. De sus cinco integrantes, únicamente han reportado dos: Gustavo Petro y Francia Márquez. Camilo Romero, Arelys Uriana y Alfredo Saade aparecen aún en blanco en la página de Cuentas Claras.



Petro es, de todos los candidatos, el que reporta ingresos más altos y por una considerable diferencia. Hasta el momento ha reportado unos ingresos de 6.974.905.105 pesos, y su mayor fuente de financiamiento es un crédito que le otorgó la Cooperativa Financiera Confiar por 6.972.000.000 de pesos.



También reporta un crédito personal a nombre de Ricardo Roa Barragán por 1.500.000 pesos y un rendimiento de inversiones, que no se especifica a qué se refiere. Los gastos del exalcalde también son los más altos, por un valor de 1.748.058.180 pesos, que se han ido en su mayoría en pauta electoral.



La precandidata Márquez, por su parte, solo reportó gastos, por un valor de 7.925.152 pesos, orientados principalmente a pago de oficinas y administración, transporte y correo. Aún no reporta ingresos.

La coalición Equipo por Colombia. Colprensa

Equipo por Colombia

En la coalición de derecha el único que falta por reportar es el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char. De los demás integrantes, algunos reportaron gastos pero no ingresos.



Federico Gutiérrez reportó ingresos de 317.971.000 pesos, que provienen de contribuciones y donaciones de empresas como Promotora Comercial de la Sabana S.A.S, Vinos y Licores S.A.S, Constructora 80 Avenida SA, Constructora El Recreo SA y de personas naturales como David y Sebastián Tobón Palacios y Juan Alfredo Gonzáles, entre otros. Sus gastos reportados hasta ahora ascienden a 36.028.084 pesos.



Enrique Peñalosa y David Barguil solo han reportados gastos. Peñalosa por 8.658.580 pesos y Barguil por 283.509.631 pesos, mientras que Aydeé Lizarazo reportó ingresos por 170.440 pesos y gastos por 9.144.759 pesos, destinados principalmente a publicaciones y transporte y correo.

Cuentas claras y reposición

Pese al cumplimiento tan bajo, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, aún hay tiempo para cumplir. El plazo máximo se vence el 13 de abril.



“A partir de las elecciones, ellos tienen un mes de plazo máximo para entregar su informe individual de gastos e ingresos a las organizaciones políticas. Si esos informes no llegan, se empieza una investigación de los candidatos que no cumplen con su obligación. El informe tiene que ser presentando tanto en físico como en Cuentas Claras”, expresó Zamira Gómez, directora del Fondo Nacional de Financiación Política.



El reporte de gastos e ingresos es un requisito indispensable para que los candidatos puedan aspirar a la reposición de gastos por votos, mecanismo que le permite a los candidatos reponer dinero por medio de los votos válidos obtenidos y que cumplan el umbral.



“Si ellos no superan el umbral o la lista para la cual se solicitó el anticipo, ellos deben devolver el valor del anticipo en los tres meses siguientes que les sea ordenado, y si no se devuelve se hace efectiva la póliza de garantía. Si la lista supera el umbral se les descuenta el anticipo y se les paga la diferencia”, expresó Gómez.