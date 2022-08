“El Gobierno jugó muy duro en la elección del Contralor General”: senador Carlos Fernando Motoa

La elección el pasado jueves del nuevo Contralor General de la República suscitó polémica y rechazo de algunos sectores, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro, que advierten que la designación de Carlos Hernán Rodríguez se hizo con las mismas prácticas y componendas que tanto criticó el nuevo gobierno cuando estuvo en la oposición.



Sobre ese cambio que no se advierte todavía en el Congreso, con mayorías de la coalición del Gobierno y del Pacto Histórico, sobre las reformas propuestas y otros temas, habló con El País el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa, miembro de Cambio Radical, el único partido que se opuso a elegirle a Gustavo Petro un contralor cercano.



¿Qué lectura podemos hacer de esta elección del Contralor General?



Era el escenario propicio para que el Congreso mandara un mensaje realmente de cambio, de renovación, de transparencia y de seriedad en la elección de uno de los funcionarios más importantes del país.



Desafortunadamente, se dio todo lo contrario; se vio a unos partidos políticos incoherentes, unos anuncios que al final fueron desvirtuados con el comportamiento de los congresistas a pocas horas de elegir el Contralor, se vio un interés desmedido por lograr como fuera acercamientos con quien iba a ganar la Contraloría. Yo no entiendo, y en eso he sido crítico, cómo el partido de oposición al gobierno de turno, el Centro Democrático, respalda al candidato a la Contraloría que el Gobierno y el partido de gobierno respaldaba; eso no tiene antecedente en el país. Todos se sumaron en ese interés de tener alguna representación en la Contraloría General y se perdió una oportunidad de generar cambios en el comportamiento del Congreso.



La virtual contralora era María F. Rangel, ¿Cómo voltean la votación?



Yo sí creo que el gobierno jugó, y jugó muy duro. También hubo intereses de los partidos en algunas asignaciones de espacios, en las regionales, las provinciales, en toda esa estructura burocrática que genera la Contraloría porque Carlos Hernán Rodríguez nunca fue un candidato que tuviera esa posibilidad por su trayectoria, por su reconocimiento nacional; fue un respaldo que dio el partido de gobierno, el Pacto Histórico, y se fueron sumando los demás partidos que días antes habían manifestado que la candidata idónea y de mayor trayectoria era la doctora Rangel. Yo voté en blanco para mostrar el rechazo, pero ojalá los partidos corrijan, a propósito de la reformas constitucionales y legales que tramitará el Congreso. No pueden seguir con esa poca profundidad, inconsistencia e incoherencia entre lo que anuncian y lo que deciden.



En estas primeras acciones, ¿se percibe algún cambio en este Gobierno respecto a los anteriores?



La elección del Contralor fue un proceso accidentado, con irregularidades y que ha generado rechazo en la opinión pública por la forma como los partidos hacen un anuncio y terminan votando otra cosa; además de las minucias que se generaron para tener esa votación que alcanzó el doctor Carlos Hernán Rodríguez, y no es nada en contra de él.



Pero si contra esa elección que se volvió una verdadera jarana; no hubo criterios de respeto por la palabra, de ideología o de generar ese cambio que tanto anunciaron quienes están hoy en el Gobierno y que con la elección de Contralor demostraron que fueron más voraces, hablando en temas burocráticos, y más agresivos que congresos o gobiernos anteriores.



¿No es raro ver a Gustavo Bolívar cuestionando por eso a su partido?



Lo que creo es que se están asignando ciertos roles y estableciendo libretos. Mire por ejemplo que nadie desconoce que quien lideró la candidatura de Carlos Hernán Rodríguez fue Alexánder López, senador vallecaucano, y su gran amigo es Gustavo Bolívar; y él sale anunciando su voto en blanco. Creo que ahí se dividen los papeles en esa narrativa que están organizando el Gobierno y el Congreso para quedar unos bien ante la opinión pública y los otros quedarse con los triunfos y los trofeos. Es decir, se quedan con los ministerios, las embajadas y con un cargo tan importante como es el de Contralor.

Mi opinión sobre el Gabinete es desfavorable. Rescato nombramientos como María Isabel Urrutia, Alejandro Gaviria e incluso Alfonso Prada, pero veo otros nombres con muy poca trayectoria y en carteras sensibles como Salud o Minas y Energía”. Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical



¿De la misma manera se tramitarán reformas como la tributaria?



Creo que la reforma tributaria va a afectar gravemente a la clase media y a los hogares de bajos ingresos, pero también a las empresas y va a afectar la productividad en el país y la generación de empleo por lo que se ha venido presentando; porque no es una reforma tributaria que genere o que promueva el emprendimiento, sino por el contrario, lo reprime.



Pero también cuando hablamos de gravar las pensiones, que va a generar un efecto muy dañino en los hogares porque cuando se habla del pensionado no podemos pensar que es solo el jubilado; son familias enteras incluso los nietos para su universidad o para tratamientos de salud dependen de esa pensión. Eso es un retroceso y va a afectar la economía de esas familias. También cuando hablamos de aumentar impuestos a los combustibles va a afectar la cadena productiva, los fletes en el transporte que necesariamente se ven reflejados en el precio del producto en la venta final.



¿Qué tan fuerte ve a la coalición que armó el Gobierno Petro?



A mayor ideología, menor pragmatismo político y viceversa; lo que se ve es un exceso de pragmatismo. No hay ideología, no hay unos fundamentos para poner una línea roja con el gobierno de Gustavo Petro ni sus propuestas. Estamos próximos al debate de la reforma política que plantea, entre otras cosas, ampliar el periodo de los gobernantes, la posibilidad de la reelección inmediata y sobre eso los partidos no han tomado posiciones serias de delimitar y poner líneas rojas en la reforma política, la reforma electoral, en la reforma de la Ley de tierras, en la reforma tributaria; están esperando que los debates se presenten y no hay posiciones de partido. Pareciera que todo fuera transaccional lo que se está generando en el Congreso.



¿Propuestas como la de subir el salario mínimo entre un 20% o 25% no afectarán el empleo?



Cuando hablamos del sector privado, de las empresas, no podemos examinar solo la reforma tributaria que va a traer aumento en la renta de las sociedades mercantiles, sino que también va a generar con los otros anuncios de impuesto al patrimonio, de recargo en las horas extras, la terminación de los contratos de prestación de servicios; cuando el empresario ve todo ese coctel de propuestas improvisadas, pues puede afectar gravemente la inversión. Y si vemos países vecinos como Ecuador, Perú y Chile que tienen ventajas competitivas en materia tributaria, pues si hay un riesgo enorme de que las empresas comiencen a migrar a otros territorios y se afecte dramáticamente la generación de empleo.

Dejando de lado normas propuestas como la reforma tributaria, el impuesto al patrimonio y el impuesto de renta a las sociedades, creo que es justo con el trabajador que el recargo nocturno sea

a partir de las 6:00 o 7:00

de la noche nuevamente”. Carlos Fernando Motoa, senador vallecaucano

¿Por qué le parecen improvisadas las propuestas?



Veo improvisación y veo criterios antagónicos y opuestos, y le doy un ejemplo. Hace unos días el Ministro de Justicia anuncia una reforma legal para despenalizar ciertos delitos en el país y poder descongestionar el sistema penitenciario, pero al mismo tiempo el Director de la Dian menciona que va a haber cárcel para evasores de impuestos; antagonismo del mismo gobierno, propuestas contrarias, opuestas. Se habla de la legalización de la cocaína que propuso el Pacto Histórico. ¿Cuál es el fundamento de esa propuesta que tanto impacta al país en sus aspectos comerciales? ¿Cómo queda Colombia en el contexto internacional con esa propuesta que pide discutir el partido de Gobierno?



¿Está de acuerdo con la reducción del salario de los congresistas?



Sí, y he firmado el proyecto de ley que modifica la Ley 4 para que el tope máximo de salarios de los congresistas sea 25 salarios mínimos; pero dejé una constancia en ese proyecto de ley para que también se incluya a los altos funcionarios del Estado, no solo los congresistas, sino que también impacten las ramas Ejecutiva y Judicial, entre otras cosas porque me parece que esa es la obligación o el fundamento constitucional que las tres ramas del poder público estén en igualdad de condiciones.



¿Cree que esta es la oportunidad de firmar la paz con el ELN?



Tenemos que hacer los esfuerzos el Congreso, el Gobierno y la sociedad para llegar a ese fin. Así como he dicho que la paz es un anhelo de los colombianos también debo decir que la mayor frustración se ha tenido en los diálogos con el ELN porque han demostrado que no tienen voluntad real de paz; y hay que corregir también los errores que se cometieron con el proceso de las Farc para no caer en los mismos ni exagerar en los beneficios que se le entregaron a esa guerrilla.

Pero me preocupa un tema adicional y es que el Gobierno está muy vinculado con la negociación con el ELN, pero está descuidando territorios donde se pueden escalar conflictos como lo que está ocurriendo en el Cauca y la afectación a la propiedad privada; esa invasión por parte de algunas comunidades indígenas puede escalonar un conflicto nuevamente en el Pacífico. Se habla de una negociación, unos diálogos, pero cuáles diálogos si hay un principio constitucional que es defender la propiedad privada; eso no puede estar en cuestionamientos.



¿Dónde está hoy Cambio Radical?



Está en una posición de independencia; crítica. Algunos hemos sugerido ser partido de oposición y hemos venido actuando conforme a ese criterio; otros han actuado en independencia, pero rescato de mi partido que ha sido el más coherente en votaciones. Lo demostramos en la elección del Contralor.



Cambio Radical es un partido que no ha aceptado la invitación del Ejecutivo, como sí lo han hecho los otros movimientos políticos con presencia en el Gobierno Nacional.



El partido también ha sido exigente en los debates que tienen que ver con temas tributarios. Votamos contra el aumento del IVA del 19% y fuimos los primeros en rechazar lo inconveniente de la reforma tributaria de Carrasquilla.