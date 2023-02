"El cambio no son las manifestaciones, no son los likes": Barreras sobre proyectos de reforma

El presidente del Senado, Roy Barreras, evidenció su molestia con el Gobierno Nacional por no haber incluido en el decreto de las sesiones extras los proyectos de las reformas sociales, salud, pensión y laboral, las cuales en su criterio son el verdadero cambio que requiere el país, pero que deben ser discutidas y aprobadas en el Congreso de la República.



Barreras hizo un llamado a todos los partidos, pero en especial a los de la coalición del Gobierno, a que se dispongan a recibir la discusión de los proyectos. “En las calles hay un gran clamor por cambio, por las reformas sociales, hay un gran expectativa que se vive todos los días, las reformas sociales, la reforma laboral, la pensional, la de salud para mejor el sistema aprestémonos a discutirla con el mejor ánimo”.



Sin embargo advirtió que “el cambio son las reformas, el cambio no son los likes, el cambio no son las redes sociales, el ruido, el cambio no son las manifestaciones en las calles, el cambio son las reformas y tenemos un deber de escuchar el clamor popular en las calles y traerlo aquí a la discusión y aprobación”.



Frente a las extras expresó: “nosotros hemos insistido que se incluyan a las reformas sociales y la ley de sometimiento, la reforma a la salud, laboral, pensional y en el decreto no están esas leyes y el sentido de las extras era ganarse mes y medio para esas reformas sociales”.



Y precisó que “entiendo que las ministras no han terminado de escribirlas y no han terminado su tarea y quiero recordar que el tiempo corre y esperaría que en los próximos días las radiquen y para eso el Gobierno tendrá que expedir un nuevo decreto de extras para expedir esas normas, la ley de sometimiento es absolutamente prioritaria, porque sin ella no hay paz total”.



Finalmente sostuvo que “no creo que podamos tener sesiones plenaria en un mes, si de manera célere llegan proyectos, pues inmediatamente los convocaremos, pero quería trasmitirles esta información. Probablemente tendremos la próxima plenaria en un mes, una vez que lleguen las reformas”.