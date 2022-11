EE.UU.: elecciones presidenciales del 2024 ya concentran la atención

Los resultados finales de las elecciones de medio mandato aún se hacían esperar en Estados Unidos, donde Joe Biden celebró que los demócratas hayan desbaratado los pronósticos de una aplastante derrota, pero la atención ya se desplazaba hacia las presidenciales de 2024.



El Mandatario demócrata probablemente tendrá que lidiar con una Cámara de Representantes en manos de los republicanos, lo que complicará el resto de su mandato, pero la victoria de sus oponentes parece ser mucho más ajustada de lo que pensaban.



El control del Senado aún es incierto. De hecho, la composición final de la Cámara alta ahora depende de tres escaños y solo podrá conocerse en unas semanas. En Arizona y Nevada el conteo de votos podría demorar varios días, y en Georgia está prevista una segunda vuelta para el 6 de diciembre entre el titular demócrata Raphael Warnock y la exestrella del fútbol americano Herschel Walker.



Biden, que cumple 80 años este mes, celebró lo que dijo que consideró un éxito de su partido: evitar el triunfo republicano vaticinado en un clima económico tormentoso. “A pesar de que la prensa y los expertos predecían una ola roja gigante, no ocurrió”, dijo, haciendo referencia al color que indentifica al Partido Republicano.



Trump, que había apostado por una victoria contundente para anunciar su candidatura a la reelección, reconoció en su red social, Truth Social, que los resultados fueron “decepcionantes”.



“Para aquellas personas que están recibiendo la narrativa falsa de los medios corruptos de que estoy enojado por las elecciones intermedias, no lo crean. No estoy enojado en absoluto, hice un gran trabajo (¡no fui yo quien se postuló!) y estoy muy ocupado mirando hacia el futuro. Recuerden, soy un ‘genio estable’”, dijo.



Biden, que ya es el presidente de mayor edad de Estados Unidos, insistió en que planea postularse para un segundo mandato en noviembre de 2024, a pesar de los llamados de algunos miembros del partido para que se haga a un lado y entregue las riendas a una nueva generación de líderes.



Prometió una decisión final “a principios del próximo año”.

Un golpe electoral seguramente habría generado dudas sobre si Biden debería postularse nuevamente. En cambio, lo hizo mejor que sus dos predecesores demócratas, Barack Obama y Bill Clinton, quienes recibieron una paliza en sus primeras elecciones de medio mandato.

Trump, de 76 años, prometió un “gran anuncio” en Florida el martes, que se espera sea el lanzamiento de su campaña oficial para la nominación presidencial republicana de 2024.



La entrada anticipada del expresidente en la carrera parecería estar diseñada para evitar posibles cargos en la justicia por tomar documentos ultrasecretos de la Casa Blanca, por querer anular las elecciones de 2020 y por el ataque del 6 de enero al Capitolio por parte de sus partidarios.



También puede tener la intención de socavar a su principal potencial rival para la nominación republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien emergió como uno de los mayores ganadores de las intermedias.



“La intención (de Trump) es consolidar su apoyo temprano y desplazar a otros candidatos potenciales”, dijo Jon Rogowski, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago.



DeSantis, de 44 años, abogado educado en Harvard y Yale, logró una victoria de casi 20 puntos sobre su oponente demócrata en la carrera a Gobernador de Florida y se atribuyó una serie de victorias republicanas en otras elecciones del estado.



“No solo ganamos las elecciones, hemos reescrito el mapa político”, dijo. “Tenemos mucho por hacer todavía y apenas he empezado a luchar”.

Si bien DeSantis se ha convertido en el principal rival de Trump por la candidatura, el expresidente continúa dominando las encuestas cuando se les pregunta a los republicanos quién quieren que represente al partido.



Es claro que el magnate tiene al Gobernador de Florida, exaliado, en la mira: se refiere a él con el apodo despectivo de ‘Ron De-Sanctimonious’, haciendo un juego de palabras con su apellido y la palabra sanctimonious, que quiere decir santurrón o mojigato, y menosprecia su victoria electoral.



“¿No debería decirse que en 2020 obtuve 1,1 millones de votos más en Florida que los que obtuvo Ron D este año, 5,7 millones contra 4,6 millones?”, dijo Trump en su plataforma.



Sobre la rivalidad entre Trump y DeSantis, Biden respondió: “Será divertido ver cómo se enfrentan”.



En el Senado, el demócrata John Fetterman derrotó al candidato respaldado por Trump, Mehmet Oz, y se hizo con el escaño de Pensilvania, después de una de las peleas más reñidas de las elecciones de medio mandato.