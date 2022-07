Duque  sobre polémica de Petro con Ecopetrol: "próximo gobierno podrá cambiar la junta directiva"

En medio de la controversia que se ha desatado por la junta directiva de Ecopetrol, luego de la reciente decisión que ampliaría el periodo de algunos de sus miembros, el presidente de la República, Iván Duque, desestimó que estas personas se quieran "atornillar" en sus cargos.



"Se ha ido suscitando una controversia con relación al gobierno corporativo de Ecopetrol en cuanto a que la empresa en teoría hay algunos que dicen que están atornillando a los miembros de su junta directiva para no poder ser reemplazados", dijo el mandatario en diálogo con La FM.



Además, Duque afirmó que si el nuevo gobierno quiere remover a miembros de la junta, lo puede hacer por medio de la convocatoria a una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria que se realizará el próximo marzo de 2023.



"Yo sobre eso quiero ser muy preciso, primero la empresa adoptó prácticas generales internaciones en empresas en la bolsa de Nueva York. Adicionalmente, todo gobierno como accionista mayoritario de la empresa tiene la posibilidad de que si quisiera remover a todos los miembros de la junta, hacer una convocatoria de una asamblea extraordinaria o esperarse a la asamblea ordinaria que es en marzo de 2023 y también hacer los cambios", sostuvo Duque.



Y añadió: “Los gobiernos pueden hacer los cambios, pero los mercados no son ajenos a la posible incertidumbre. Las decisiones se pueden tomar dentro del gobierno corporativo existente sin generar traumatismos".



De igual forma, Duque afirmó que Ecopetrol es patrimonio del pueblo colombiano y "desde hace ya más de una década viene teniendo una trasformación corporativa que ha sido muy positiva, por lo tanto se tiene que regir por los más altos estándares de gobierno", añadió el mandatario.



"Si hay algo que creo que no es político es la gestión de Ecopetrol", insistió el mandatario en defensa a las decisiones tomadas por la empresa, aunque advirtió que no quiere generar discrepancias con el presidente electo, Gustavo Petro.



Cabe recordar que este martes a través de su cuenta de Twitter,

Petro mandó una dura advertencia a la junta de Ecopetrol.



“No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.



Con el cambio, sus miembros, que están desde el año 2021 permanecerían hasta el 2025, lo que dejaría al nuevo Gobierno sin la posibilidad de elegir sus propios delegados en la junta.



La junta directiva actual de Ecopetrol está conformada por Luis Guillermo Echeverri, Cecilia María Vélez White, Germán Eduardo Quintero Rojas, Hernando Ramírez Plazas, Carlos Gustavo Cano Sanz, Sergio Restrepo Isaza, Luis Santiago Perdomo Maldonado y Esteban Piedrahita Uribe.