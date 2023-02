"Dónde queda el derecho a la vida": el polémico discurso de Petro en defensa de sus reformas

Ante unas 8.000 personas que estuvieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo una fuerte defensa de las reformas sociales que tramitará y aseguró que son del pueblo y no del Gobierno.

En su discurso, desde uno de los balcones de la casa presidencial, junto a su esposa y su hija menor, el mandatario sostuvo, en primer lugar, que el año pasado los colombianos no solo lo eligieron a él como Presidente, sino que fue el triunfo del pueblo que está reclamando los cambios que él espera cumplir desde el Gobierno. “Lo primero es la gente”, manifestó de forma insistente el jefe del Estado, al recordar la importancia de la gente del común.



En su discurso, hizo alusión a la propuesta de campaña, cuyo plan de gobierno está guiado por la promesa del cambio. Además, se refirió a varios temas, entre ellos, el referente a las detenciones de los jóvenes que estuvieron en las protestas de hace dos años y nuevamente reclamó su libertad, asegurando que a los grandes criminales los dejan salir y a ellos no.



También anunció que llevará al Congreso de la República las tres grandes reformas: salud (la cual ya se radicó), pensional y laboral, de las cuales detalló lo que espera que sean cada una.



Reforma a la salud

El presidente Petro inició hablando del modelo preventivo que propone como una de las grandes apuestas de su reforma a la salud, diciendo que "en Colombia nunca hemos hecho prevención".



También expresó que el objetivo del proyecto es que las personas tengan acceso a un servicio de salud sin depender de los recursos con los que cuenten: “¿Por qué entonces dónde queda el derecho a la vida?”, cuestionó.



Dijo que el proyecto no pretende mejorar el servicio en Chapinero (barrio de Bogotá), sino que "se trata de mejorar en La Guajira, en Usme, en el Pacífico, en el Cauca. Se trata de que el sistema de salud le dé iguales posibilidades de vida a quien tiene dinero como a quien no lo tiene".



Además, afirmó que el proyecto contempla que el Estado cree algunas facultades de medicina y enfermería en el territorio nacional.



La intervención, que duró más de una hora, buscó demostrar la importancia del respaldo popular para validar y respaldar sus propuestas de reforma en el sector de la salud.



Aunque el apoyo recibido por Petro fue representativo, todavía falta ver cómo se llevarán a cabo las manifestaciones de la oposición, programadas para este miércoles 15 de febrero, en las que se tiene dispuesto salir a las calles a rechazar las propuestas del Gobierno.

Reforma laboral

En sus declaraciones, el Presidente Petro insistió en revisar los horarios para que se pague a los trabajadores las horas extras que les corresponden y enfatizó en la idea de buscar una estabilidad laboral, refiriéndose a los contratos a término de tres meses.



Señaló que con esta reforma se pretendía "que el día termine a las 6:00 de la tarde y no a las 10:00 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y que, por tanto, al trabajar más allá de las 6:00, un sábado o domingo haya unas extras en el salario".



Reforma pensional

Petro indicó que la reforma pensional busca fortalecer las cotizaciones a Colpensiones para que "la pensión pueda ser una realidad cotidiana para quien cumple la edad", refiriéndose a una reforma a la Ley 100 de pensiones. Recalcó que su gobierno busca que los derechos universales sean en Colombia "garantía real".



Para esto, insistió en la idea de implementar un bono pensional, para que "los viejos y las viejas en Colombia" disfruten de una vida digna, y no desaprovechó la ocasión para mandar una pulla, diciendo que "por eso es que los banqueros no me quieren".



Con estos anuncios, dio a entender que esta sería la próxima reforma que presentaría.