"Podría generar un gran caos en el Sistema": la advertencia de Acemi por la reforma a la salud 

Luego de conocerse el texto oficial de la reforma a la salud sectores del sistema ya expresan su preocupación por lo que plantea el nuevo modelo. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advierte que la transición del sistema pone en riesgo la garantía al derecho a la salud.



De acuerdo con la organización, el sistema actual de salud cubre a 50 millones de colombianos que reciben servicios en todo el territorio nacional. Además, asegura que con el proyecto de reforma presentado al Congreso por la ministra de salud Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes.



“No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”, señala Acemi.



Entre las preocupaciones que resaltan de este proyecto está el papel que cumplirían las EPS, al decir que serán prestadores de servicios de salud, para la organización equivale a eliminarlas, pues mantener su nombre no significa que tengan las mismas funciones en un futuro. “El proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del Sistema”, se lee en el comunicado.



Así mismo aseguran que el proyecto no deja claro quién asume la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud. Tampoco comparten la idea de trasladar la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a través de las secretarías de salud territoriales, pues entre 2018 y 2019 estas entidades solo lograron habilitar el 3% de las redes de prestación estructuradas por las EPS.



Igualmente, no es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional. Con relación a los denominados Capirs (Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud), la reforma establece un plan de equipamiento a diez años, pero Acemi sostiene que no estarán listos a tiempo.



Finalmente, la organización llama la atención sobre las facultades extraordinarias planteadas en el articulado al presidente Gustavo Petro para modificar y complementar las normas en materia de salud pública, igualmente Acemi señala que el Gobierno desconoce que la mayoría de los ciudadanos confían y respaldan el trabajo de las EPS, no quieren que desaparezcan, quieren que mejoren.