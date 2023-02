¿Horas trabajadas los sábados se pagarían? Los cambios que propone la reforma laboral, según Petro

Después de las manifestaciones de ese martes 14 de febrero, el presidente Gustavo Petro defendió las reformas sociales que su Gobierno tramitará, entre estas la reforma laboral. Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Petro habló sobre las condiciones laborales que, según él, deben transformarse en el país.



Entre otras cosas, Petro insistió en revisar los horarios laborales para que los empleadores reconozcan horas extras nocturnas a quienes trabajen después de las 6:00 p.m.



Según el Mandatario, la idea es "que el día termine a las 6:00 de la tarde y no a las 10:00 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y que, por tanto, al trabajar esos días haya unas extras en el salario".



Lea aquí: No paran las críticas a la reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional



Esta propuesta había sido anunciada con anterioridad por la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, quien, en su momento, señaló que la reforma buscará ponerle techo a la jornada de trabajo diurno.



Sobre el trabajo los fines de semana, Petro dijo que deberían ser considerados días de descanso. Cabe recordar que en Colombia, el empleado formal trabaja 48 horas a las semana, lo que equivale a 6 días (de lunes a sábado), por lo que actualmente las horas trabajadas los días sábados no son contadas como horas extras.



De otro lado, Petro se refirió a los contratos por prestación de servicios a término de tres meses y la importancia de buscar la estabilidad laboral.

Así, según las pistas que dio el Presidente sobre la reforma, el proyecto incluirá propuestas para "la dignidad del trabajador y la estabilidad laboral".



“Somos de las sociedades en las que más se explota al trabajador, que es el que produce la riqueza”, aseguró Petro. Incluso, fue más allá y dijo que, a su juicio, los contratos laborales que no van más allá de tres meses, “son los que llevan al abuso sexual y laboral de las trabajadoras”.