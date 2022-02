La tensión en la coalición Centro Esperanza sigue en aumento. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria respondió este lunes las acusaciones que le hizo el también precandidato Jorge Enrique Robledo acerca de que está incumpliendo los acuerdos de no aliarse con partidos políticos tradicionales o que ayudaron en su momento al presidente Iván Duque.



En un video compartido en su cuenta de Twitter, Gaviria afirmó que la política no puede consistir en excluir y en considerar a todo opositor como enemigo.



“Dividir para ganar es un error. Confiar en la gente es clave. Aquellos que presumen que todos los políticos son corruptos, muchas veces terminan aumentando la corrupción. Transmiten la idea de que nos enfrentamos a un fenómeno generalizado y por lo tanto excusable”, afirmó el exrector.



Lea aquí: La Registraduría ha adelantado dos simulacros de preconteo de votos para evitar fraude electoral

El próximo presidente tendrá que ser un gran reformador social, tendrá que tener la capacidad de unir, de juntar los diferentes, de promover la paz política, de confiar en los demás y trabajar con todo el mundo. Estoy listo para esa tarea. #ColombiaTieneFuturo #vamosAGanar pic.twitter.com/irYr4CHdzp — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 28, 2022

Gaviria aseguró que el próximo presidente de Colombia tendrá que ser un reformador social, tener la capacidad de unir, juntar a todos los extremos y diferencias, promover la paz política y trabajar por el beneficio de todo el territorio nacional.



Según Gaviria, las ideas liberales no se oponen a la defensa de la igualdad, sino que son una herramienta para llegar a ese fin.



“Una visión de cambio fundada en las ideas liberales, que defiende la libertad y la dignidad humana, que cree en la libre empresa y que rechaza la criminalización de los problemas sociales. Metiendo a la cárcel a los jóvenes, los campesinos y las mujeres no resolveremos nada. El liderazgo liberal es compasivo por definición”, expresó Gaviria.



Cabe recordar que, el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, en representación del partido Dignidad, y el presidente de ese partido, Juan Manuel Ospina, habían asegurado que Gaviria no cumplió y rompió los acuerdos establecidos por la coalición Centro Esperanza.



Estos aseguraron que el exrector había prometido y acordado ciertas condiciones en el cónclave: “Alejandro también violó el acuerdo de aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta”.



De igual forma, Robledo y Ospina recalcaron: “Falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su Gobierno”.