Disminuir afectación invernal, principal misión de Javier Pava, nuevo director de la Ungrd

Este martes el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que Javier Pava Sánchez será el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La posesión la realizó el mandatario colombiano desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).



El presidente Petro le asignó una labor en específica a Pava: tendrá que encargarse de disminuir los daños y riesgos que se puedan presentar en los diferentes territorios de Colombia por la temporada de lluvias y ola invernal que se aproxima.



“Cambiar la concepción de la emergencia que es lo que hacemos en el país hacia la disminución del riesgo, un concepto completamente diferente, disminuir el riesgo para salvar vidas en tiempos del cambio climático. Por eso hemos pedido que el Fondo de Adaptación pueda ser dirigido por Javier”, explicó Petro.



El director de la Ungrd tendrá que trabajar mancomunadamente con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para así determinar cuales son las zonas en las que hay que intervenir prontamente.



“Hay que alistarse ya, hay que hacer los mapas de riesgo ya con los mapas que ya tiene el Ideam porque vienen tres meses altamente probables de invierno, inundaciones, crisis que tenemos que preparar de mano precisamente para disminuir el riesgo y afrontar esas realidades de la crisis climática en Colombia, ojalá sin que se produzcan muertos”, explicó Petro.



El presidente aseguró que el Estado debe actuar ante del riesgo y no cuando se han presentado daños, heridos y muertos, además reiteró que las personas no podrán vivir en sitios de alto riesgo, tanto en la ciudad como en el campo.



Frente a la posesión, Pava aseguró en su cuenta de Twitter: "Señor presidente agradezco de corazón su confianza, cuente con todo mi compromiso, mi dedicación y experiencia al servicio del cambio por un país más equitativo y digno, desde la Ungrd tendrá una gestión del riesgo para la vida".



Pava es ingeniero geólogo, tiene una especialización en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres y una maestría en Planeación Territorial y Dinámica Poblacional.



En su trayectoria profesional ha ejercido cargos como director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (Fopae) y del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Indiger).



También ha sido consultor internacional para la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Banco Mundial en Centroamérica.



Pava ha trabajado con el presidente Petro desde su Alcaldía, particularmente en esos temas, y trabajó en el equipo de programa de Gobierno del presidente Petro y en el empalme de la Ungrd. Finalmente, Pava es el primer director posesionado de una entidad administrativa.