Diálogo Regional Vinculante: ¿Qué le propuso el Valle del Cauca al presidente Gustavo Petro?

“Hoy queremos agradecerles a todos ustedes por haber participado en esta conversa, en este diálogo regional que nos permite seguir caminando juntos, en el ayer desde la otra orilla y hoy desde la institucionalidad”.



Así lo expresó Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien fue uno de los pocos funcionarios que permanecieron hasta el final del Diálogo Vinculante del sábado en la Universidad del Valle.



A pesar de que la jornada fue marcada por el desorden y la impuntualidad del presidente Gustavo Petro, los vallecaucanos participaron activamente en las mesas de ‘transformación’ dispuestas para la comunidad.



Voluntad que fue agradecida por la consejera para la Juventud y madrina del evento, Gabriela Posso: “Yo les agradezco el aguante de hoy, que ya siendo casi las ocho de la noche aún quedan voceros en este espacio”.

La vivienda fue uno de los temas dentro de los cinco ejes establecidos para el ejercicio; en la plenaria, uno de los voceros expuso la necesidad de resolver la política pública de vivienda.



“El abandono del campo ha obligado al desplazamiento hacia las zonas urbanas; el 86% de los habitantes estamos en las ciudades y en lo rural está solamente el 14%, quiere decir que hay una densificación y redensificación humana. En Cali hay un déficit de 240 mil viviendas”, dijo el vocero de ‘los sin techo’ Carlos Vásquez.



Y propuso que se formulen las soluciones a través de las organizaciones sociales para que se generen “mecanismos alternativos y asociativos que saquen a la vivienda de la intermediación del sistema inmobiliario y financiero. La vivienda no puede ser un negocio”, aseguró Vásquez.



En el mismo sentido, a la mesa de ‘uso y legalización de tenencia de tierras’, llegaron principalmente los ciudadanos del oriente de Cali que fueron recientemente desalojados de los asentamientos de la Aldovea, del corregimiento de Navarro.



Andrés Valencia, uno de los participantes, propuso que se debería “buscar terrenos de la SAE que se puedan habilitar a través de proyectos de interés social para las comunidades que han sido víctimas de los desalojos”.



Adicionalmente, el diálogo logró el establecimiento de una mesa interinstitucional que iniciará mañana en la tarde, para continuar con el tratamiento de esa problemática junto a los funcionarios de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.



En la mesa de ‘transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental’ se denunció que algunas multinacionales están contaminando las cuencas hídricas y las autoridades ambientales no han tomado acciones para corregirlo.



Además, pidieron que el Gobierno implemente nuevas tecnologías para prevenir la “contaminación de las fuentes hídricas por aguas residuales”, dijo una de las líderes del movimiento Ser Montaña.



Asimismo, otra de las voceras resaltó que se debe hacer una “evaluación de la política nacional de educación ambiental de 1994 para reforzar la baja del nivel de conciencia”.



Y propone que “que a partir de la primaria se debe hacer una colaboración entre el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Educación para que se impulse la consciencia ambiental”, dijo la vocera.



De otro lado, en la mesa de ‘seguridad humana y justicia social’, sus líderes se centraron en el eje cultural y pidieron que se respete “lo que dicta la Unesco que sobre asignarle al sector de arte y cultura el 2% de los recursos económicos”.



Además, solicitaron más espacios de infraestructura en los que se pueda promover el arte como “ las casas de cultura, escuelas de arte, instituciones de educación artística; y también que se garanticen recursos para el mantenimiento de los sitios existentes”, indicó una de las voceras de esa mesa.



En el evento se dispusieron 14 mesas poblacionales para brindar soluciones a las problemáticas que acogen a ciertos sectores sociales.



En la mesa de mujeres, en la que hubo gran participación de colectivos feministas, se solicitó que el Gobierno garantice el “acceso a instituciones públicas que funcionen en horarios en los que ellas puedan acceder; además, aseguraron que al salir del trabajo, por el horario no pueden acceder a los servicios de justicia, salud, prevención o atención para sus niños”, dijo la líder y representante de la mesa.



A esa mesa se les reconoció el haber trabajado en el papel que desempeña la mujer desde todos temas dispuestos para el evento: “tuvimos el gran reto de transversalizar con enfoque de género territorial y étnico los cinco ejes que nos propuso el Gobierno Nacional”, agregó la vocera.



En la mesa de campesinos, su representante Liliana León, pidió que se fortalezca la “educación rural por medio de la recuperación de los valores pluriculturales de las regiones para ofrecer un intercambio generacional de la ruralidad”.



Además, solicitaron la declaración de “los derechos del campesino, que aunque viene reforzándose, necesitamos con urgencia la solución, atención e implementación de las diferentes disposiciones de la ONU al respecto”, indicó León.



En representación de los jueces de paz, su vocera planteó que buscan una reforma a la Ley 497 de 1999, para la Jurisdicción Especial de Paz, por todas las falencias que presenta.



La juez explicó que “no tenemos ninguna remuneración; no estamos pidiendo un gran salario, porque hay una sentencia de la Corte que dice que debemos sentirnos satisfechos con que nos hayan elegido, pero merecemos una compensación”.



También, enfatizó en la necesidad de visibilizar la Jurisdicción Especial de Paz y el trabajo que hacen sus jueces, porque “las sentencias que emitimos tienen el mismo alcance e importancia que la de cualquier juez de la República”, destacó la representante.