Detalles sobre cómo será la negociación de paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central

La política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado abordar todos los conflictos armados que ha sufrido el país por años, pero por ahora son los grupos guerrilleros los que están listos para sentarse en la mesa de negociación.



En las últimas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que comenzará un segundo proceso de paz con estos grupos subversivos, esta vez con el Estado Mayor Central, una disidencia que no se acogió al primer proceso que se firmó en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



“Comienza un segundo proceso de Paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



Y explicó Petro el origen del EMC: "Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de las Farc que no firmaron el acuerdo de paz con Santos, que quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones”.



El anuncio del presidente se da después de la decisión de la Fiscalía General de suspender las órdenes de captura de 19 miembros del Estado Mayor Central.



Las personas que fueron cobijadas con esta decisión son Edgar De Jesús Orrego Arango, Farby Edisson Parra Parra, Robinson De Jesús González, Willinton Henao Gutiérrez, Carlos Eduardo García Téllez, Omar Pardo Galeano, Ciro Alfonso Romero Ospina, Iván Jacob Idribo Arredondo, Diverney Valencia y Deison Rodrigo Ortíz Camallo.



También se encuentran Wilmar Pasu Rivera, Luis Carlos Pinilla Cortez, Anderson Andrei Vargas, Oscar Eduardo Sandoval Noscué, Luis Hernan Ochoa, Fabio Giraldo Giraldo, Jaime Muñoz Dorado, Leydy Tatiana Rojas y Eliecer Palomeque Córdoba.



Previo a la decisión del fiscal Francisco Barbosa, el funcionario le había solicitado al presidente esclarecer si estas personas ya se habían acogido a un proceso de paz o hasta ahora comenzarían el acercamiento con el ejecutivo. El jefe de Estado le explicó que con esos miembros se busca tener un acercamiento para experimentar un proceso de paz.



Después se hizo pública la resolución en la que el Gobierno solicitó formalmente reconocer a las personas y suspender las órdenes de captura temporalmente y que finalmente se cumplió en las últimas horas por la Fiscalía.

¿Quién lo lidera?

El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco', de quien el Gobierno del expresidente Iván Duque había confirmado su muerte en un operativo, pero fue el mismo ‘Mordisco’ quien apareció ante la opinión pública cuestionado al anterior Gobierno y a la ofensiva que estaba ocurriendo con esa disidencia, además de desmentir su muerte.



El máximo líder del EMC lleva más de de 15 años delinquiendo. Se enlistó en las Farc como guerrillero raso, pero con el tiempo fue tomando experiencia en el manejo de explosivos y posterior a ello se convirtió en uno de los francotiradores del grupo al margen de la ley.



Desde un comienzo, ‘Mordisco’ no estuvo a favor del acuerdo de paz y en 2016 dijo al secretariado de las Farc que no se uniría a la desmovilización.



Mientras se adelantaba el proceso de paz en Cuba, ‘Mordisco’ adelantaba acciones de extorsión, siembra de cultivos ilícitos y reclutamiento de menores de edad que fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo.



Actualmente no se sabe en qué lugar del país o fuera del territorio nacional se encuentra el líder de la disidencia de la guerrilla.



El EMC podrá tener una negociación política debido a que, al no firmar el primer acuerdo de paz, no están traicionando ni rompiendo lo pactado como sí lo hizo Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, quien actualmente lidera la Segunda Marquetalia, la otra disidencia de las Farc, y la cual también estaría buscando negociar con el Gobierno.

¿Cómo iniciaría el proceso?

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, principal líder y encargado del Gobierno para adelantar la negociación, celebró la decisión que comenzar la segunda mesa de conversaciones que adelantará el ejecutivo. La primera negociación se está adelantando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



“Después de siete meses de exploración con este grupo armado irregular que opera en varios departamentos de Colombia a través de más de 19 frentes armados (…) para que los mandos de esta agrupación irregular se reúnan y definan cuáles van a ser sus voceros y delegados a la mesa de conversación”, explicó Rueda.



Y reiteró el comisionado: “En los próximos días el presidente comunicará a Colombia y al mundo quiénes serán los delegados a la mesa de conversaciones en nombre de su Gobierno, de la misma manera conoceremos en las próximas semanas los nombres de los delegados de esta agrupación armada”.

¿Qué esperar?

Para el analista político Pedro Viveros, es importante que el Gobierno tenga claridad y dé pasos firmes frente a lo que sería la negociación con el EMC, esto teniendo en cuenta los impases que ya han ocurrido con el ELN.



“Ojalá que se tenga un diseño claro en la negociación, porque a veces mandan unos mensajes muy equivocados en la falta de método y de disciplina al momento de abordar esa negociación”, explicó Viveros.



El analista además aseguró que es importante que la negociación “se sepa hacer con un método donde se evidencie cuáles son las características políticas y también que se sepa si hubo vínculos con el narcotráfico”.



Por su parte, el docente y analista político Jorge Munevar aseguró que es relevante la decisión, pero reiteró en que este tipo de negociaciones son difíciles de llevar a cabo.



“Habría que esperar cómo va a ser el tratamiento, pero la situación puede ser más fácil porque ya hay una base que se había dado con la estructura de las Farc. Todos los procesos de negociación de paz deben tener algunos elementos de reserva y prudencia”, afirmó el docente.



Finalmente, ambos analistas reiteraron la importancia de evidenciar pasos claros y concisos frente al cómo sería el tratamiento a ese grupo.



“Petro debe poner cartas claras sobre la mesa y por supuesto debe manejarlas con mucha prudencia, que vayan mostrando las cosas como van, pero también es necesario mantener en privado cosas hasta que no se acuerden o concreten, porque si no eso perjudica la negociación”, explicó Munevar.



Y concluyó Viveros: “Tienen que tener unos resultados, pero de que se vea cómo es el proceso de negociación con un grupo con este, lo que adolece el Gobierno es saber a ciencia cierta cuál es el proceso y método de negociación con los diferentes grupos con los que lo ha hecho, ha habido una falta de rigor”.