Después de asegurar que llegaría al Hotel Tequendama en Bogotá a las 2:00 de la tarde, el presidente electo, Gustavo Petro, les incumplió por segunda vez a los alcaldes que llegaron a reunirse con el mandatario en la capital para hablar sobre el Plan de Desarrollo.



El encuentro estaba previsto para las 9:00 de la mañana, pero por una reunión de empalme en temas de seguridad, el presidente no llegó temprano, acordó llegar en la tarde, pero nuevamente incumplió.



La senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, aseguró que el Gobierno está comprometido con el trabajo en los municipios, mientras hacía su intervención, fue abucheada por los alcaldes mientras se retiraban del Salón Rojo.



“En los primeros días de su Gobierno después de su posesión el próximo 7 de agosto, es una reunión con él estrictamente para recoger estas propuestas. Vamos a recoger todas las iniciativas que ustedes han mostrado y poner solución a todas las inquietudes que ustedes tienen, les pido que entiendan la situación estamos ad portas en la posesión”, afirmó la senadora Flórez.



Lea aquí: “He sido víctima de un inclemente matoneo mediático": Marta Lucía Ramírez



Los diferentes alcaldes que asistieron al encuentro lamentaron la inasistencia del mandatario colombiano.



“Es una falta de respeto independientemente que es el presidente de todos los colombianos, es una falta de respeto hacia los 1.100 alcaldes del país, donde sacamos recursos propios, de los municipios para venir a la ciudad de Bogotá, creíamos que íbamos a encontrar un diálogo”, afirmó Jhon Jairo Uribe, alcalde de Remedios, Antioquia.



El incumplimiento del presidente Petro se da en medio de las peticiones que realizaron los alcaldes frente a los problemas y necesidades que actualmente aquejan a cada territorio.



“Hubiésemos querido la presencia del presidente, tenemos muchas necesidades, pero nunca perdemos el tiempo, nos escucharon los delegados, expresó la alcaldesa de Gambita, Santander, Aidubby Juliana Mateus.



Junto al posible ministro del Interior, Alfonso Prada, el exsenador y coordinador de empalme, Luis Fernando Velasco, aseguró que no se perdió el tiempo porque lograron trabajar en diferentes temas y escucharon a los mandatarios locales.



“Trabajamos más de seis horas con los alcaldes, es un tema complejo porque no pudo estar aquí, hemos presentado excusas con los alcaldes, una de las primeras acciones que hará el Gobierno es sentarse el presidente con todo su gabinete, con un documento que hemos preparado hoy, no perdimos la tarea”, afirmó Velasco.



Y reiteró: “El Gobierno va a presentarle un plan remate a las Alcaldías para que en él años y medio que tengan puedan ayudar en un plan de reactivación económica por medio de horas públicas, tenemos que comenzar a hablar con ellos del Plan de Desarrollo. Avanzamos en una agenda interesante, no creo que hayamos perdido el tiempo, fueron atendidos, escuchados”.



Finalmente, Velasco reconoció la crítica por parte de los alcaldes pero reiteró que no se perdió el tiempo.



“Es una crítica que aceptamos, si el presidente no estuvo aquí es una causa muy fuerte, yo no la conozco de fondo”, afirmó el exsenador.