“He sido víctima de un inclemente matoneo mediático": Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se pronunció frente a las declaraciones que ha entregado la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, a diferentes medios de comunicación, asegurando que la canciller tiene intereses propios en la licitación de la APP del Canal del Dique, para dejarlo firmado antes de que concluya este Gobierno.



"Las comunidades han interpuesto una tutela por el proyecto, sería el mecanismo más inmediato. Hay un claro interés de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por sacar esto adelante, ella ha sido la abanderada del proyecto", afirmó Muhamad en Caracol Radio.



La vicepresidenta desmintió los comentarios y aseguró que su único interés es mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.

“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia. Mi único objetivo ha sido disminuir el riesgo que enfrentan 1,5 millones de personas, quienes en el año 2010 sufrieron enormemente por las inundaciones, perdieron sus hogares”, informó la canciller en un comunicado.



Ramírez explicó que el proyecto viene siendo priorizado desde el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y en el Gobierno del presidente Iván Duque fue reactivado, según Ramírez, por petición de la comunidad, afirmación contraria a la de la ministra Muhamad, quien aseguró que el proyecto se ha tramitado sin el apoyo de los pobladores.



“Mi interacción con el proyecto en el último año se ha limitado a conocer la información puntual a la que se ha referido el presidente de la ANI y a los asuntos específicos llevados a la Comisión en la que participan una pluralidad de entidades. No tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación”, informó Ramírez.

Finalmente, la canciller aseguró que en su gestión como vicepresidenta ha sido víctima de un matoneo reiterado a causa de declaraciones y acusaciones, que para ella, no tienen fundamento.



“He sido víctima de un inclemente matoneo mediático durante mi gestión. No aceptaré que se sigan haciendo afirmaciones ligeras, sin fundamento, de manera sistemática y con un claro interés político, buscando destruir mi honra y reputación, las cuales me han traído enormes costos afectando mi dignidad y la de mi familia”, concluyó Ramírez.