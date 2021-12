"Deseamos que usted siga siendo una líder" Alianza Verde no aceptó la renuncia de Lozano

El partido político Alianza Verde no aceptó la renuncia al movimiento que había presentado la senadora Angélica Lozano este sábado 11 de diciembre en donde afirmaba que no toleraba el incumplimiento de las decisiones emitidas por la Dirección Nacional y la falta de búsqueda del beneficio colectivo de algunos integrantes del partido.



En su respuesta, Alianza Verde afirmó que no aceptaba la renuncia debido a que Lozano representaba la esencia y construcción de la colectividad, además de ser una de las cabezas que han construido la coalición de centro y centro izquierda en el país.



“Usted es una política de gran importancia para Colombia por todos los debates y realizaciones que ha liderado. Tanto por el cambio en las costumbres políticas, como en la forma de administrar los recursos públicos, en la igualdad de los derechos, en el ejercicio de la dignidad humana, en la lucha contra la corrupción, por la paz y la convivencia”, expresa la carta de Alianza Verde.



El partido también le destacó a la senadora la defensa que ha tenido con los principios y avances de la Constitución política del año 1991 de manera incluyente, justa y leal, Alianza aseguró que no se podrían privatizar de ella, especialmente para el Senado de las próximas elecciones asegurando que es una mujer clave para las transformaciones que Colombia necesita.



“Queremos reiterarle que en medio de las diferencias y de las oposiciones internas que en ocasiones se dan en los debates del partido Alianza Verde, nuestro partido tiene una vocación, y está en su esencia, el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a las reglas”, anunció Alianza en un comunicado.



El partido también reafirmó las decisiones que fueron tomadas por la Dirección Nacional quienes aprobaron que los integrantes de Alianza podrían tener libertad de candidato en las elecciones presidenciales y lista junto a la Coalición de la Centro Esperanza, afirmaron que lo más justo es que ella continúe con ese proceso y reciba los reconocimientos del mismo.



“Senadora Angélica, la queremos, admiramos y respetamos. Deseamos, que usted siga siendo una líder para las mujeres y hombres en Colombia, desde su casa el partido Alianza Verde. Por todo lo anterior, le solicitamos de manera respetuosa, que reconsidere su renuncia y siga siendo parte de esta colectividad. Todos podemos seguir aprendiendo de todos. Podemos ser mejores de lo que hasta ahora hemos sido”, expresó Alianza en la carta.