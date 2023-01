Desde Nueva York, la vicepresidenta invitó al Consejo de Seguridad de la ONU a sesionar en Colombia

Desde Nueva York, Estados Unidos, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo su primer intervención ante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas al Acuerdo de Paz en Colombia.



La Vicepresidenta le agradeció a la comunidad internacional y al Consejo en general por ampliar el periodo de verificación de la Misión en Colombia para que también se verifique la implementación de la reforma rural y del acuerdo étnico del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc.



En su discurso, Márquez manifestó que el actual Gobierno está trabajando para cambiar la violencia y las desigualdades sociales que han afectado a grandes poblaciones en el territorio nacional, además reiteró su apoyo a acciones humanitarias que reduzcan la violencia en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.



"Nuestro compromiso central es garantizar la vida de toda la población colombiana, cuidar a quienes han asumido la defensa de los derechos humanos como su causa principal, resguardar a las comunidades que están en medio del fuego cruzado", afirmó Márquez.



Y continuó la Vicepresidenta: "Pero nada de esto es posible sin respetar a quienes han firmado y sostenido su voluntad de paz, sin desescalar el conflicto armado y asegurar el desmonte de las estructuras criminales que perpetúan la violencia".



Entre otros temas, la vicepresidenta Márquez destacó la distribución de tierras que busca ejecutar el Gobierno asegurando que la de desigualdad en el acceso a la tierra es uno de los factores que más ha generado violencia en Colombia, predios que les serán entregados a poblaciones vulnerables.



Márquez también habló de la creación del Ministerio de la Igualdad: "A través de esa nueva herramienta institucional nos hemos comprometido a reducir las brechas de desigualdad e inequidad existentes en el país. Estamos construyendo cambios estructurales que sirvan de cimientos para la paz total".



La Vicepresidenta se refirió particularmente al acuerdo étnico del Acuerdo de Paz, función que tiene a su cargo, y manifestó no existen indicadores para medir la implementación de ese acuerdo, también expresó que desde la Vicepresidencia se ha venido trabajado en políticas que brinden justicia racial.



También se refirió a la necesidad de ejecutar una nueva política antidrogas: "Instamos a la asamblea a acompañar al Gobierno colombiano a encontrar un camino, un nuevo enfoque que le permita a estos pueblos, comunidades, juventudes y mujeres en todas sus diversidades a vivir en paz y en dignidad, a no vivir con miedo en los territorios".



Finalmente, la Vicepresidenta de Colombia invitó a los miembros del Consejo a realizar una sesión en Colombia para evidenciar más de cerca la situación que viven los territorios en medio de la violencia.



"Quiero proponerles e invitarlos a realizar una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Colombia, a fin de respaldar la paz desde los territorios, para conocer en terreno los desafíos a los que nos enfrentamos a diario", afirmó Márquez.



El jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, aseguró: "Agradezco confianza depositada en Misión de la ONU por Gobierno de Colombia y Consejo de Seguridad. Esperamos contribuir a impulsar el carácter transformador de reforma rural y capítulo étnico del acuerdo, abordando patrones de desigualdad y exclusión, causas estructurales del conflicto".