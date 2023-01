"Dejar de explorar petróleo es un suicidio económico": Duque responde a MinMinas

El expresidente Iván Duque se pronunció sobre el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre la de exploración de gas y petróleo en el país.



En medio de su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Vélez volvió a insistir en que Colombia no concederá contratos nuevos de exploración de petróleo y gas. "Es una señal en nuestra lucha contra el cambio climático", dijo.



Duque calificó esto como un grave error. De hecho, dijo que para Colombia "significa una especie de suicidio económico y social".



"Nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad. Nuestra matriz energética, en más de un 75 %, depende del agua y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14 % y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente la eólica y fotovoltaica", indicó Duque.



Además, Duque aseguró que el petróleo y el gas representan más del 40 % de las exportaciones de nuestro país, más del 30 % de la inversión extranjera directa y es una de las principales fuentes de capitalización bursátil en el mercado de valores. Agregó que es una de nuestras principales fuentes de divisas para la economía colombiana.



Es por eso que Duque aseguró que no hay productos que puedan sustituir ese gran peso en el corto y mediano plazo del petróleo y el gas.



"Si se para la exploración el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país. Hay que evitar que esos mensajes se den, porque son mensajes equivocados y nada tiene que ver con la transición energética", añadió.