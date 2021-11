De la Calle llama a construir "una fuerza única de centro" y estudia presentarse al Congreso

Humberto De la Calle agradeció a Sergio Fajardo por su invitación a aspirar al Congreso en la lista al Senado de la Coalición de la Esperanza y dejó entrever que está abierto a aceptarla, además de hacer un llamado a la unión de las fuerzas autodenominadas "de centro".



"He venido trabajando como obrero en la idea de consolidar un liderazgo colectivo ajeno a las recientes ferocidades y a las desviaciones emocionales que afectan a la política nacional", escribió De la Calle en una misiva que difundió a través de redes sociales.



Agregó que, a su modo de ver, "se trata de consolidar el estado social de derecho que, además de atender la ruptura social la creación de lazos solidarios entre los colombianos, lo haga dentro de las nociones de pluralismo, respeto a la diversidad y trabajo colectivo".



El exvicepresidente aseguró además que "por fortuna" no cuentan con un caudillo y que aunque tienen diferencias, "todas ellas caben dentro de una concepción genuina de la democracia".



"Ante la mencionada invitación, convoco a todos los posibles actores a hacer de esta una gran oportunidad, a enfrentar la difícil tarea que nos reclama el país, asumiendo el compromiso inalienable de construir una única lista que represente al centro en el Congreso", sostuvo.



Hizo un llamado además a fuerzas como el Nuevo Liberalismo y el partido Alianza Verde y líderes como Ingrid Betancourt para que se unan a la Coalición.



El ex jefe negociador del Gobierno también invitó a servidores públicos "ubicados en lo que podría llamarse centro-derecha, que con moderación y acierto, han contribuido al crecimiento de este país".



"Hago parte de la fuerza disponible de la Coalición y como tal, en un escenario de esa naturaleza, me pondría manos a la obra en la tarea de construir no una lista, sino una fuerza, una bancada que ayude a consolidar el cambio. La fuerza tranquila de la democracia genuina", puntualizó.