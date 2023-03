David Racero defiende participación de su tío en reunión de la reforma a la salud 

El presidente de la Cámara, David Racero, le restó este miércoles importancia a los comentarios que se han hecho por la participación de un tío suyo en la reunión que hubo entre los jefes de los partidos y el gobierno para acordar un texto único de la reforma a la salud.

Se trata José Luis Mayorca Castilla, un médico y que además fue socio del consorcio Prestarsalud que había recibido la adjudicación de la venta de la desaparecida EPS Cafésalud, que a su vez se convertiría en Medimás, proceso en el cual fue denunciado por presuntas irregularidades que son investigadas por la Fiscalía.



El presidente de la Cámara, sostuvo al respecto que “frente a versiones que han circulado quiero, como es mi proceder, ser transparente y dejar claridades. La presencia de un familiar en una reunión abierta, es dada a sus calidades como médico especialista en oncología y conocedor del sistema de salud. Como pueden dar fe todos los asistentes, el Dr José Luis no intervino ni participó. No hay nada improcedente en su presencia en donde hubo medios de comunicación y donde no jugo ningún rol institucional. No debe prestarse para suspicacias”.



Precisó además que “mi único interés es que se logre un acuerdo político, escuchar distintas voces conocedoras del tema permite que yo pueda coordinar adecuadamente el debate, tal como hice en esa reunión, un papel de articulador y generador de consensos”.



La reunión en referencia fue la que se dio el martes en el Ministerio del Interior, con la presencia de los ministros Alfonso Prada (Interior) y Carolina Corcho (Salud), como también por los presidentes de los partidos Liberal, César Gaviria; Dilian Toro, La U y Efraín Cepeda, conservador, además de otros partidos.