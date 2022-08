"Cuando no es porque bailan, es porque se usan tenis": Sofía Petro por polémica de MinMinas

¿Una ministra en tenis?, esa pregunta ha sido el centro de la controversia generada luego de la reunión que tuvo Irene Vélez, jefa de la cartera de Minas de Colombia, con su homóloga del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes.



Luego de que se insinuó que la Ministra había violado el protocolo porque utilizó tenis para el encuentro que tuvo con Reyes Maroto, la hija del Presidente de Colombia, Sofía Petro, se refirió al respecto y criticó que haya generado controversia un hecho tan común como es el usar este tipo de calzado.



Lea además: Debate: ¿Es correcto usar tenis en reuniones diplomáticas?, ya se usan hasta en eventos de gala



No es un secreto para nadie que la hija del presidente Gustavo Petro siempre defiende la figura femenina y reprueba los ataques hacia la mujer, por eso su posición al respecto fue radical. Incluso, hizo referencia a las críticas que ha recibido su mamá, Verónica Alcocer, por bailar en eventos públicos.



"Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis... Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Qué cansancio eso, de veritas!", escribió Sofía en Twitter.

Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis...

Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Que cansancio eso, de veritas! — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) August 24, 2022



La ministra Vélez tampoco se quedó sin pronunciarse sobre la controversia y aseguró que esta es una demostración de la diferencia que hay en el país en el trato a los hombres y mujeres por su vestimenta.



"Cuando hay un hombre que se para y se posesiona en tenis es un bacán, que se ve joven, pero si es mujer, faltó al protocolo, que no siguió la estética ni respeto las reglas. Yo he aprendido que a las mujeres nos toca más duro", mencionó la Ministra.



Lea también: Opiniones divididas en el Congreso luego del anuncio de MinDefensa sobre bombardeos



Pero su reacción no quedó ahí y la ministra Reyes Maroto aseguró que, para ella, la polémica se basó en que la persona que supuestamente rompió con el protocolo fue una mujer, que es a quienes la sociedad juzga.



"La sociedad nos juzga todo el tiempo de forma más ácida que lo harían con ellos. Es la brecha que tenemos que transitar, por eso, nosotras las mujeres valientes tenemos la camiseta puesta", precisó la Ministra.