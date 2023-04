¿Cuál es el panorama de la reforma a la salud luego de la radicación de la ponencia?

“Logramos acuerdos para poder seguir adelantando esta gran reforma que espera el país, un proyecto que le tiene que dar certeza a la población de que sus tratamientos, pero también le queremos decir a esos millones de colombianos que hoy padecen de no tener de manera material el derecho a la salud que esperamos que lo puedan tener y que esperamos que el debate que se emprenda en el Congreso con esta ponencia positiva de la mayoría de los partidos interprete a todos”.



Con esas palabras el representante a la Cámara y ponente de la iniciativa Alfredo Mondragón celebró el pasado viernes que se haya logrado radicar una ponencia positiva en la Comisión Séptima, convenida con seis de los nueve ponentes del proyecto, lo que abre la posibilidad de que se de inicio al debate en el Legislativo.



Sin embargo, pese al positivismo del congresista, el panorama para lo debates de la reforma a la salud en el las comisiones de Cámara y Senado auguran una coalición debilitada.



Así lo aseguró el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, para el informe Reforma a la salud: este es el crítico panorama que enfrenta uno de los pilares del Gobierno, donde mencionó que, dado que los partidos Liberal, la U y Conservador retiraron su apoyo al proyecto, “se esperaría que sus integrantes no voten la iniciativa o la rechacen, porque, aunque puede haber disidencias, es probable que más de la mitad de esos congresistas voten en rechazo, lo que matemáticamente implicaría el hundimiento de la propuesta”.



Además, el politólogo Alejandro Echeverry indica que lo que se está viendo con la reforma a la salud demuestra que “los partidos tradicionales definen qué pasa y qué no en el Congreso, son tienen fortaleza tanto en la Cámara como en el Senado y eso demuestra que los movimientos alternativos no tienen los elementos ni las herramientas efectivas para hacer oposición, y que el partido del Gobierno no cuenta con mayorías”.



De otro lado, el también politólogo Fernando Giraldo observa que los colectivos mencionados no se retiran del todo del Gobierno, porque tienen cuota burocrática en ministerios y otras entidades, pero ya no lo quieren acompañar en la reforma, si es que alguna vez tuvieron la intención”.



Y agrega: “Dudo que haya sido el caso del líder liberal, César Gaviria; a él nunca le gustó la iniciativa y la apoyó hizo para lograr participación en el Gobierno. Ha sido más sincero el respaldo de Dilian Francisca Toro y de Efraín Cepeda”.



De hecho, luego del anuncio de Mondragón en el que celebrara la radicación de la ponencia, los directores de los partidos de la U y Conservador rechazaron que miembros se sus movimientos hayan hecho parte de ese proceso.



Entre los ponentes estuvo el representante de la U Camilo Ávila, el cual, según dijo la líder del partido, Dilian Francisca Toro, su firma “no fue consultada conmigo como directora de la colectividad”, y que “firmó bajo su responsabilidad”.



Asimismo, el director del Partido Conservado, Efraín Cepeda, señaló que “La firma del representante Gerardo Yepes (ponente) en la reforma a la salud, no representa la posición del Partido Conservador. Para el martes 11 de abril está convocada la Bancada parlamentaria para revisar este tema”.



