"Asumo las consecuencias": Representante conservador explicó porqué firmó ponencia de reforma a la salud

De manera sorpresiva, en la noche del viernes, quedó radicada la ponencia de la reforma a la salud que se discutirá en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.



La ponencia del proyecto fue firmada por Gerardo Yepes Caro, representante a la Cámara del partido Conservador, pese a que el líder de los conservadores, Efraín Cepeda, dijo que la colectividad no acompañaría la iniciativa y luego desautorizó la decisión del congresista.



"La firma del representante Gerardo Yepes en la reforma a la salud, no representa la posición del Partido Conservador. Para el martes 11 de abril está convocada la Bancada parlamentaria para revisar este tema", dijo el presidente del Partido Conservador casi a la media noche de ese día.



Sobre esta problemática, el representante dio declaraciones y dijo que lo hizo de manera personal y no a nombre del partido Conservador.



“Asumo la responsabilidad de esta ponencia, porque ahí no estamos aprobando la reforma a la salud, pero sí abrimos el debate. Nosotros no podemos cercenarle la posibilidad a ningún congresista ni a ningún ciudadano que este debate fundamental, en el tema de la salud, sea privado", indicó Yepes.



Además, dijo que "hay que abrir el escenario legislativo, el Congreso de la República. Ahí tendrán las diferentes posturas de los partidos. Aquí lo que interesa es el bien colectivo el derecho a una salud".



El congresista aseguró que respeta la citación del líder de los conservadores a una reunión de bancada del 11 de abril, donde aprovechará para explicar por qué decidió firmar y apoyar el texto radicado.



De igual forma, aclaró que firmar la ponencia no quiere decir que "la reforma a la salud esté aprobada". Dijo que el contrario, lo que hizo fue abrir el debate para que "los partidos fijen sus posiciones (...) este proyecto que tendrá que construirse en un escenario colectivo y nacional", añadió.



Finalmente, el legislador Yepes dijo que en la reunión citada por el partido, defenderá su postura. "Yo soy absolutamente respetuoso con las determinaciones que tome el partido Conservador, pero también en esa reunión de bancada pues yo también presentaré mi postura y me acogeré a lo que la mayoría disponga", concluyó.