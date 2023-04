Reforma a la salud: continúa cuestionamiento de partidos a ponencia mayoritaria del proyecto

Será tan sólo hasta la llamada semana de pascua cuando la suerte de la reforma a la salud se vuelva a discutir en el Congreso de la República, en donde se está a la espera que la Comisión VII inicie de manera definitiva la discusión de la controvertida reforma a la salud.

El viernes en la noche fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, quien anunció que ya se había radicado la ponencia de la reforma a la salud, y destacó que fue con un apoyo amplio. “Quedó radicada la ponencia en la comisión séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, comunes, bancada se la Paz y Verdes”, escribió en cuenta en Twitter.



El documento está avalado por por los representantes Alfredo Mondragón, Martha Alfonso Jurado, Germán José Gómez López, Juan Carlos Vargas Soler, Gerardo Yepes Caro, Camilo Esteban Ávila, Germán Rogelio Rozo, Betsy Judith Pérez y Juan Felipe Corzo.



Sin embargo ahí fue en donde comenzó el problema o mejor a quedar entre dicho lo planteado por el mandatario nacional. Desde el partido de La U, Dilian Francisca Toro, su directora, aseveró que la firma del representante Camilo Ávila “no fue consultada conmigo como directora de la colectividad”, y resaltó que “firmó bajo su responsabilidad”.



Casi sobre la media noche el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se pronunció en el mismo sentido. "La firma del representante Gerardo Yepes en la reforma a la salud, no representa la posición del Partido Conservador. Para el martes 11 de abril está convocada la Bancada parlamentaria para revisar este tema".



Incluso dos senadores de la colectividad cuestionaron al representante Yepes. Marcos Daniel Pineda señaló que "la ponencia radicada NO fue consultada ni aprobada con la bancada del conservatismo, la firma solo uno de sus miembros a título personal. Como Partido estamos convocados a reunión de bancada el 11 de abril, donde tomaremos una posición oficial y colectiva".



El también senador Nicolás Echeverry, indicó que "quiero ser claro y apelar a la coherencia. Si decimos como Partido que no apoyamos la Reforma a la Salud porque nos parece inviable y jamás se tuvieron en cuenta nuestros aportes, no entiendo por qué el representante Gerardo Yepes firma la ponencia inicial".



Entre tanto el Centro Democrático rechazó la forma en que fue radicada la ponencia, porque fue "engañando periodistas y aparentemente presentada en la Comisión VII fuera del horario oficial, de espaldas al Congreso de la República y a los 50 millones de colombianos".



En un comunicado indicaron que "reafirmamos nuestra posición de rechazo a esta Reforma que pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos, anunciamos nuestro voto negativo. Reconocemos oportunidades de mejora en nuestro sistema de salud, pero estamos convencidos de que hay que construir sobre lo construido y evitar los saltos al vacío".