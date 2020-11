Crimen de Álvaro Gómez está en la mira de tres entidades

Erika Mantilla

Con la citación a tres expresidentes para que rindan declaraciones libres, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se sumó a las investigaciones sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, las cuales dieron un giro luego de que miembros de las extintas Farc reconocieran su autoría en el hecho ocurrido hace 25 años.



En efecto, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe también fueron convocados por esa instancia legislativa, que reactivó su indagación por el crimen del dirigente conservador y ya había llamado antes a Ernesto Samper, quien ha sido señalado de haber participado en el caso del que igualmente se ocupan la Fiscalía General y la JEP.



El entonces presidente ha manifestado que está dispuesto a aclarar todo lo que conoce sobre ese magnicidio y presentar sus teorías sobre las personas que estuvieron detrás del mismo, como lo hizo, según él, en febrero pasado ante la Comisión de la Verdad.



En esa ocasión trascendió que Samper había asegurado que Gómez Hurtado fue asesinado por oponerse a un “golpe de Estado” planeado por la Fuerza Pública para sacarlo del poder.



Ahora, Pastrana y Uribe, quienes han afirmado tener pruebas y evidencias sobre las personas involucradas en el plan para acabar con la vida del dirigente político, también deberán acudir a la Comisión de Acusaciones, al igual que el exministro de Defensa, Fernando Botero Zea –condenado por el Proceso 8000-, el general (r) Rosso José Serrano, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos y la exsenadora Piedad Córdoba.

Pero conocido el reconocimiento hecho por varios exguerrilleros, la célula legislativa escuchará también la declaración del excomandante de las Farc y actual senador Carlos Antonio Lozada.



Según se ha establecido, al reabrir la investigación, la Cámara busca establecer la versión entregada por el extraditado narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien dijo tener conocimiento de la participación de varios dirigentes políticos en la planeación y puesta en marcha del atentado contra Gómez Hurtado.

También la Fiscalía



De su lado, la Fiscalía General volvió a citar a declaración jurada a Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, en medio de la investigación por el mismo magnicidio, luego de que él y Julián Gallo (Lozada) se negaran a una primera convocatoria argumentando que su juez competente es la Jurisdicción Especial de Paz.



Londoño deberá comparecer de manera virtual el próximo 19 de noviembre, mientras que a Gallo, por su condición de senador, se le enviará un cuestionario.



“No puede obviarse que las presentes diligencias son adelantadas en procura del esclarecimiento de un delito de lesa humanidad, situación que conlleva al cumplimiento de estándares internacionales de investigación (…)” reza la citación enviada a los exfarc.



La Fiscalía les respondió igualmente que no está incurriendo en ninguna intromisión con la JEP, puesto que el llamado no tiene como objeto vincularlos penalmente a ellos, sino seguir indagando en el asunto, en aras de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, para lo cual el ente sí está facultado legalmente.



“No se trata de personas sindicadas o investigadas en el instructivo, no se presentarán imputaciones jurídicas a los declarantes, como también se brindarán las garantías de no autoincriminación y protección de los demás derechos”, agregó la entidad.



De hecho, para el analista Jhon Mario González está bien que la Fiscalía cite a los exguerrilleros “en un pedido voluntario de contribución al esclarecimiento de la línea de investigación que en este momento tiene la entidad, que seguramente va a perder competencia sobre el caso en un tiempo”.



Como se recordará, los exFarc confesaron el crimen ante la JEP, a través de una misiva enviada a la entonces presidenta de la JEP, por lo cual fueron citados a rendir versión, pero la diligencia permanece paralizada por un recurso que aún no se ha resuelto.

Gaviria estuvo en la Comisión de la Verdad

Este miércoles, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad recibió el testimonio voluntario y privado del expresidente César Gaviria.



La contribución del también actual director del Partido Liberal fue recibida por el presidente de la Comisión, el padre Francisco De Roux, las comisionadas Marta Ruiz y Lucía González y el comisionado Saúl Franco.



Según trascendió, Gaviria hablaría de la Constituyente de 1991, la presencia del narcotráfico en el país, el conflicto armado, el marco jurídico de las Convivir y la apertura económica.



”Con gusto asisto ante la Comisión de la Verdad a narrar los hechos que me corresponden en la historia de Colombia”, aseguró el exmandatario liberal en medio de la reunión, de acuerdo con un tuit del Partido Liberal, acompañado de una foto.



Antes, otro expresidente, Ernesto Samper, también en la Comisión de la Verdad.

