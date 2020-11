Juan Felipe Delgado Rodriguez

El expresidente Álvaro Uribe insistió este martes que el referendo que está impulsando con su partido, el Centro Democrático, es para “que responsables de delitos de lesa humanidad salgan del Congreso”, lo cual de lograrse sacaría a las Farc del Legislativo.



En tal sentido recordó que “el primer borrador de referendo del Centro Democrático para la discusión, propone que las personas responsables de delitos de lesa humanidad no tengan la posibilidad de ser miembros del Congreso, ni de corporación alguna de elección popular, ni que puedan ser elegidos para cargos unipersonales”.



Durante todo el fin de semana Uribe estuvo moviendo por sus redes sociales el contenido de los puntos del referendo que está promoviendo, en el cual, además, plantea la eliminación de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

Puede leer: Las Farc reconocen que atentaron dos veces contra Germán Vargas Lleras

Plantea además “se debe tener en cuenta que el principio de la favorabilidad se cumple en materia penal, pero no en participación política. Así, los criminales de lesa humanidad, aunque tengan beneficios judiciales en términos transicionales, no necesariamente deben tener esos mismos beneficios en términos de participación política”.



Finalmente sostuvo que “el Congreso de la República, representante del constituyente primario que es la ciudadanía, no debe estar conformado por autores de atrocidades, que no han pagado por sus crímenes, ni representan a ningún ciudadano. El honor de ocupar una curul con voz y voto en la elaboración de leyes que beneficien a la comunidad, debe ser exclusivo de hombres y mujeres que otorguen dignidad a la rama legislativa”.