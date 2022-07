Corte Suprema llamó a rendir indagatoria al senador Armando Benedetti por caso Fonade

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al senador Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción en relación con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.



Así las cosas, se vincula formalmente al proceso penal a Benedetti, quien deberá rendir su versión libre ante la Corte Suprema, y responder por la presunta comisión de delitos, de interés indebido en la contratación de contratos y tráfico de influencias.



Ahora bien, se señala a Benedetti de estar relacionado con una red de corrupción al interior de Fonade, en la cual habría obtenido dineros de contratos para viviendas de interés social, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando el senador hacia parte del partido de la U.



Al parecer, al interior de la institución se presentaron actos, con el fin de direccionar el proceso de contratación, en cuanto a la selección de los participantes, la interventoría y demás, esto con el objetivo de favorecer a terceros y, a su vez, obtener dineros.



Debe señalarse que los exsenadores Musa Besaile y Bernardo Elías (Ñoño), quienes también están involucrados en la investigación, fueron condenados por hallarse responsables.



Por su parte, el senador, quien considera que no hay garantías procesales en la investigación, interpuso una acción de tutela contra la magistrada Cristina Lombana, encargada del proceso.



Benedetti sostuvo: “Una vez pasadas las elecciones, he venido a la Corte Suprema de Justicia a pedir que me oigan, a enfrentar la cantidad de denuncias falsas que hay en contra mía”.



Cabe resaltar, que el senador está siendo investigado por otro proceso, en el cual se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito.