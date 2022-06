Contrarreloj: así ultimaron detalles esta semana las campañas de Hernández y Petro en Cali

Se acabó la espera. Hoy los colombianos decidirán quién será el Presidente que gobernará el país por los próximos cuatro años y las campañas, fieles a la expectativa y el suspenso de los últimos días, intensificaron sus actividades y completaron los preparativos para este domingo de elecciones.



Es en el barrio San Bosco donde queda la casa rodolfista. Era la tarde del pasado jueves, cerca de las 2:00 p.m. La sede, que se mantiene de puertas abiertas para recibir a toda persona que quiera acercarse, tenía poca gente. Jose Latorre, el influencer que ha liderado la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, explicó que esto se debía a que los voluntarios estaban haciendo trabajo de campo en las calles, impactando a todas las comunas de la ciudad. “En este momento, incluso, estamos en seis comunas de manera simultánea. Ahora mismo vengo de haberlos dejado (a los voluntarios) organizados en comunas como 20, la 7, la 12, todo simultáneamente”.



El influencer mencionó que a pesar de la “campaña sucia” que el equipo opositor ha utilizado, “estamos centrados en cuidar los votos, en contrarrestar aquellas actividades con las que quieren entorpecer todas nuestras acciones. Fortalecimos las redes sociales. Anoche (el miércoles) tuvimos una velatón y seguimos organizando los grupos por los medios oficiales de la Liga de Gobernantes Anticorrupción para poder seguir difundiendo”.



Después llegó Iván Arboleda, el gestor territorial de la campaña de Rodolfo en el Valle. Salió de un cuarto donde se realizan las reuniones y charlas importantes. Sobre el tema de seguridad, el joven de 21 años aseguró que “nosotros estamos comunicándonos con el secretario (e) de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, para que nos brinde la tranquilidad correspondiente en nuestra sede. Hemos recibido varias amenazas de la oposición, esa no es la manera de hacer la política”.



Arboleda dijo que en los últimos días se enfocaron en “la política del voz a voz, llamar a tu amigo, llamar a tu familiar y convencerlo o asegurar su decisión”, mientras que, para este domingo de elecciones, “estamos comprometidos con los testigos electorales, los veedores y todo el acompañamiento para cuidar esos votos, principalmente. No hemos pensado ni en celebraciones, porque nosotros todavía no hemos ganado nada. Más allá de actividades, estamos enfocados en eso”.



Son 4000 testigos en la ciudad de Cali y 9000 a nivel departamental los que se inscribieron por la página web de la campaña y se encargarán de cuidar los votos. A ellos se les capacitó en la vigilancia de las mesas, se les informó qué pueden hacer y qué no durante la jornada electoral y se les explicó cómo actuar en caso de evidenciar fraude. También ubicaron veedores en cada comuna.



La dirección nacional de la campaña de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo no les dio, en ningún momento, dinero para realizar las actividades. Sin embargo, el gestor territorial declaró que todo ha sido voluntario, “los muchachos repartieron los volantes, nosotros mismos pegamos afiches. Es una campaña bonita”.



Mónica Caicedo es una médica con dos especializaciones en administración. Ha sido voluntaria de la campaña y expuso que durante la última semana “hubo varias actividades. Tres chicos anduvieron en bicicleta por la ciudad, mostrando la publicidad del ingeniero. Se hizo volanteo en diferentes estaciones del MÍO, en los sitios públicos y esquinas que son más concurridas en Cali”.



Ella no solo expresó su felicidad de apoyar a Hernández, también dijo sentirse identificada con la ‘carta’ a la Vicepresidencia. “Marelen tiene una hoja de vida intachable. Es el ejemplo de que una mujer de Cali, de un barrio normal, con el esfuerzo, el tesón, la inteligencia y la ayuda de su familia, puede llegar a ser doctora en educación en Estados Unidos. Realmente, creo que la vicepresidenta podría ser perfectamente el presidente”.

¿Recibió la hoja de vida de Petro?

Parece curioso, o incluso una broma, pero para el que va subiendo por la calle 6 con carrera 14, la sede del candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico queda solo a unos cuantos pasos más adelante que la casa amarilla de Rodolfo Hernández.



A la sede de Gustavo Petro se puede entrar por la calle 5 o por la 6. En la tarde de aquel jueves Sebastián Caballero, coordinador de la campaña del Pacto en el Valle, manifestó que “estamos saliendo todos los días a las calles con el formato de hoja de vida del candidato, haciendo pedagogía con las propuestas y enviándole un mensaje contundente a la ciudadanía: los servidores públicos están al servicio de la gente, es decir, son empleados del pueblo”.



En los amplios espacios del lugar, que se iba llenando lentamente de jóvenes y políticos integrantes de la campaña, Caballero explicó que se realizaron capacitaciones con los testigos electorales todos los días. “Tenemos alrededor de 8000 testigos en todo el Valle del Cauca, con un aproximado del 80 % de cobertura”. En Cali, por su parte, son cerca de 4000.



De manera serena, el coordinador regional indicó que se está haciendo un llamado a la paz, a la tranquilidad y a la victoria. “Nosotros no vamos a llegar al Gobierno a hacer vendettas ni a perseguir a nadie, sino que estamos enviando un mensaje a la sociedad colombiana de unidad y de paz”.



También explicó que hoy en la sede habrá “entrada libre para el público, como lo hubo la primera vuelta. Vamos a poner una pantalla para que todos veamos los resultados electorales con una gran fiesta popular, en paz y celebrando también la democracia, porque es el primer gobierno alternativo y democrático en la historia de Colombia, después de 200 años de vida republicana”.



Quien sí se mostró muy emocionada fue Ana Aristizábal. La joven de 23 años, estudiante de Comercio Exterior de la Universidad del Valle, caminaba de un lado a otro, coordinando las actividades y todo lo que sucedía en la casa de campaña.



Ella proclamó que se encargó de hacer pedagogía con todo el equipo, durante la última semana, a las personas que se acercaron a la puerta del lugar. También apoyó en la preparación de los testigos y mencionó que para este domingo saldrá “muy temprano a votar por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Luego vendré a la sede a estar pendiente de todo el movimiento en los puestos de votación, de los testigos y las situaciones que se puedan presentar. También estaré pendiente para, a las 4:00 de la tarde, poder celebrar”.