A pesar de que aún no se ha presentado la reforma a la Salud por parte del Gobierno Nacional, existe gran expectativa sobre las medidas que se puedan implementar como la posible eliminación de las EPS.



“Estamos en total desacuerdo con la eliminación de las EPS. Entendemos que ese es el punto inicial del Ministerio de Salud, pero no necesariamente será el punto de llegada porque esto se trata de una construcción colectiva”, dijo Paola Acosta, presidente de Acemi, gremio que agrupa a estas empresas.



El temor surge porque en reiteradas ocasiones la ministra de Salud de Colombia, Carolina Corcho, ha manifestado que esta acción sería necesaria para mejorar el sistema de salud nacional, permitiendo así que los recursos del sector sean manejados únicamente por el Estado.



“Lo que se ha planteado hasta el momento es que la salud en el país será un sistema público, pero hay que recordar que ya tuvimos un referente con este modelo y era el Seguro Social, algo que todos ya sabemos cómo acabó, es decir que sería volver atrás”, agregó Acosta.



Para Norman Maldonado, director de Proesa (Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud), la eliminación de las EPS sería algo negativo para el país porque terminaría afectando los aspectos positivos que se han logrado, hasta el momento, en el sistema de salud colombiano.



“Lo que nos preocupa es que esa no sería una transición de meses, sino que en el mejor de los escenarios tardaría 10 años, el cual sería un tiempo en el que se anticipa que el gasto de bolsillo de los pacientes se dispare, más que todo en enfermedades de alto costo”, opinó Maldonado.



Este tema fue analizado ayer durante un foro que, sobre el sector de la salud, realizó el Senado de la República en Cali. En el evento se expusieron los principales aspectos o propuestas que el Gobierno debería tener en cuenta para la mencionada reforma

“Hay que fortalecer el trabajo en el territorio, ya que este no es solo salud y hacer tamizajes, son otras cosas como la violencia. Por ejemplo, si tenemos solo el 10 % del presupuesto del sistema general de participaciones para la salud territorial, no vamos a impactar aspectos como la salud mental”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



A su turno la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado, recalcó que la principal preocupación es el presupuesto que será destinado para la salud, por lo que se debe tratar de que este sea proporcional a las necesidades del país.



“La esencia de este foro es recoger de los diferentes actores de salud la mirada sobre el sistema de salud colombiano, para que así podamos juntos llevar a la anunciada reforma de la salud para que beneficie la calidad en la prestación de los servicios de salud”, resaltó Hurtado.



Por su parte, la presidenta ejecutiva de Afidro, María Clara Escobar, puntualizó en que se debe tener en cuenta también en el sistema de salud el aspecto de innovación.



“El nuevo Gobierno ha sido claro en decir que quieren hacer inversiones importantes para la producción local de medicamentos. Nosotros estamos alineados con la agenda en el sentido que queremos que todos los colombianos puedan tener acceso a los mejores medicamentos de vanguardia a nivel mundial”, expuso Escobar.