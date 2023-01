¿Cómo actuará la Policía en el cese al fuego decretado?, el General Sanabria contó detalles

El director de la Policía, general Henry Sanabria, explicó este viernes los lineamientos que seguirá la institución de cara al cese al fuego decretado por el Gobierno con varios grupos armados.



En primer lugar, el general Sanabria se refirió al ELN, grupo con el que el Gobierno tuvo un fallido anuncio de cese al fuego, luego de que esta guerrilla, por medio de un comunicado, desmintió haber llegado a un acuerdo.



“Dentro de la directriz está la de continuar con las actividades tanto militares, como policiales en materia de protección a la comunidad, en particular contra el ELN”, dijo el director de la Policía en una entrevista en Wradio.



En este sentido, el general Sanabria explicó que las órdenes de captura que estén vigentes contra este grupo armado se mantendrán.



Por otro lado, el director de la Policía explicó que a la Institución se le notificarán los corredores de movilidad de estos grupos que están en medio del cese al fuego para no intervenir.



“Se nos notificará que corredores y ahí nosotros tenemos la posibilidad de no intervenir, pero en caso de que encontremos personas uniformadas o con armamento habrá procedimiento policial”, explicó el general.



Estos lineamientos se suman a los entregados por el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, a sus hombres.



En este mensaje Giraldo ordena que cada comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las Fuerzas Militares y los grupos previamente descritos.



En este sentido Giraldo les pide también, identificar, graficar y georreferenciar el área de influencia de cada uno de estos grupos; mantener y verificar el dispositivo operacional y la ubicación exacta de las tropas; y continuar con las operaciones militares contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro y la extorsión, entre otros delitos.



En caso de presentarse algún incidente con estos grupos, el comandante de las Fuerzas Militares pide informar inmediatamente la novedad. “Se debe reportar inmediatamente a los jefes de Operaciones de cada una de las Fuerzas, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, comandantes de Fuerza, Inspección General de las Fuerzas Militares y comandante General de las FFMM”, dice el mensaje.