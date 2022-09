Comisionado de Paz aseguró que diez grupos ilegales ya se han acogido al cese del fuego

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó este martes que más de 10 grupos armados que operan en el país ordenaron el cese al fuego unilateral , esto para oficializar su acogimiento al proyecto de paz total del Gobierno Nacional.



Lea además: "Gobierno le está dando importancia a la oposición": El análisis de la reunión Petro – Uribe



De acuerdo con lo manifestado por Rueda, entre los grupos al margen de la ley que anunciaron el cese al fuego están el Estado Mayor Central de las Farc, Segunda Marquetalia, AGC, Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Al respecto, el Comisionado explicó que en esta fase inicial a la que se acogerán estos grupos se les pide "no torturar, no desaparecer, no matar".

"Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. Eso está fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar, y vamos avanzando", detalló Rueda.



Lea también: ¿Cuánto será finalmente? Con modificaciones, Reforma Tributaria no recaudará $25 billones



El Comisionado, además, reiteró que la propuesta de paz total del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en fase de exploración.



"El propósito de la paz total es tratar de generar respuestas a esas demandas de paz. Ya lo están haciendo, lo han hecho público y lo han enviado", precisó Rueda.