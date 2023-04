¿Colombia sin WhatsApp? Exfiscal alerta que el Gobierno pediría acceso a datos reservados

El exfiscal Néstor Humberto Martínez advirtió que un artículo del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro podría tener repercusiones en el uso de la plataforma WhatsApp en Colombia. Así lo aseguró en su columna en el diario El Tiempo.



La alerta de Martínez es, puntualmente, sobre el artículo 113 del PND, según el cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones podría "requerir toda clase de informaciones amplias y veraces, a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones y a los que ofrezcan servicios a través de internet".



Así, la CRC podría solicitar información "de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas y de servicios de intercambio interpersonal, directo o interactivo de voz, video o mensajería en línea".



El exfiscal además menciona que consultó a expertos que le confirmaron que ese artículo le daría a la CRC a la capacidad de "exigirles a las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp, Telegram o Signal, que le entreguen información reservada" de los usuarios.



En otras palabras, asegura Martínez, el Gobierno podría tener acceso al contenido que intercambian los usuarios, "textos escritos, videollamadas y mensajes verbales".



El artículo precisa que quienes no proporcionen la información podrían recibir multas de hasta 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, "por cada día en que incurran en esta conducta", destaca Martínez, que además califica este punto como un "engendro".



Sin embargo, si se llegara a aprobar en el Congreso de la República, cree que WhatsApp podría irse de Colombia y más de 40 millones de usuarios se quedarían sin el servicio de mensajería instantánea.



El artículo además permitiría a la CRC acceder a datos de tráfico, como los números de los teléfonos, los nombres de los abonados y la etiqueta de localización o identificador de la celda desde la cual se activa el servicio, señala el exfiscal.



“Esta información, si bien no se refiere al contenido de las comunicaciones, es igualmente sensible, pues permitiría llevar a cabo vigilancias y seguimientos, precisamente a través del Sistema de Información Georreferenciada”, agregó.