Colombia pidió ante la ONU que la hoja de coca sea retirada de lista de sustancias prohibidas

En el debate general del 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, solicitó retirar la prohibición de la hoja de coca.



“Ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la convención única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes, la planta no es el problema, la planta es parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones”, expresó Gil en su intervención.



Y reiteró: “Llamamos al apoyo de todos ustedes para una revisión de la actual clasificación de la hoja de coca, en preparación de la revisión del término medio de la declaración Ministerial de 2019, le pedimos a la Comisión entender el momento, toda crisis representa también una oportunidad”.



En medio de su intervención, afirmó que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso a nivel mundial y manifestó que Colombia ha sido uno de los países más afectados por el flagelo.



“Colombia está cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó, este fracaso nos representa una deuda pendiente de Colombia, encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo”, explicó Gil.



Además, la viceministra ratificó que el narcotráfico es el responsable de la violencia en el país. “Vemos aumentos históricos de flujos de cocaína que dejan a mi país sumido en la violencia, por más de 50 años mi país ha abanderado el problema mundial contra las drogas, centrando todos los esfuerzos posibles en la reducción de la oferta y el combate contra las organizaciones criminales”, afirmó Gil.



Y explicó la viceministra “El Gobierno del presidente Gustavo Petro está abocado a renovar el enfoque sobre el fenómeno de las drogas en el mundo, hemos hecho una apuesta por la paz total, Colombia hoy adelanta procesos a través de los cuales busca poner fin definitivo a un conflicto armado de más de medio siglo y el fin final no es convivir con el narcotráfico sino acabarlo”.



La viceministra manifestó que el nuevo enfoque de la lucha contra las drogas deberá primar el bienestar de los más vulnerables, además de plantear un enfoque de género. También rechazó la carga que ha tenido América Latina frente al flagelo mundial.



“El enfoque punitivo se centrará en los grandes eslabones del narcotráfico que se han lucrado de este negocio y han generado violencia, promovemos la alternatividad penal, la justicia restaurativa y terapéutica y la inclusión social, priorizaremos la salud pública y el desarrollo territorial, la protección del medio ambiente, la regulación justa y responsable del cannabis y de la hoja de coca”, explicó Gil.



Finalmente, Gil le solicitó al mundo dejar de invertir dinero en armas y la guerra y trasladarlo al desarrollo agrícola.