Colombia elige hoy nuevo Congreso y define el primer 'round' de las presidenciales

Llegó el día D para que más de 38 millones de colombianos salgan a votar y escojan a quienes ocuparán las curules del Senado y la Cámara de Representantes durante los próximos cuatro años y participen en las tres consultas interpartidistas que escogerán a sus candidatos presidenciales.



Según analistas consultados por El País, además de la conformación del nuevo Legislativo, esta jornada democrática es importante porque marcará la tendencia de lo que ocurrirá en las presidenciales de mayo, especialmente a partir de las resultados de las tres consultas populares que adelantarán las coaliciones Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico.



De acuerdo con el estratega político Álvaro Benedetti, “técnicamente hablando las consultas a las que hoy vamos a asistir son unas primarias y estas sí han sido determinantes para dar un rumbo distinto a este primer round de las elecciones de 2022 y definitivamente van a dar un resultado conducente a saber cuál es el verdadero partidor político que tendremos para las elecciones de mayo”.



No obstante, agrega que hacer pronósticos más precisos es complicado, al tratarse de “un caso inédito: es la primera vez que vamos a tener algo similar en Colombia. En el pasado hemos tenido consultas interpartidistas, pero no a este nivel, con tres a la vez y de los tres lugares del espectro (ideológico) enfrentados”.



Y es que como resultado de jornada democrática no solamente se conocerán los nombres de los candidatos oficiales de la centro derecha, el centro y la izquierda, respectivamente, sino que también se podrá empezar a identificar qué tan fuertes llegarán a la primera vuelta presidencial.

Se tendrán en total 12.512 puestos de votación en el territorio colombiano y en el exterior, de los cuales 7089 están ubicados en zonas rurales y 5173 en sectores urbanos.

“La fuerza que muestren las consultas va a generar un capital interesante para la primera vuelta, y también un efecto psicológico en el electorado, no tanto de quién gane, sino de la cantidad de votos que podrían transferir a las presidenciales”, asegura el politólogo de la Universidad Javeriana Cali, Santiago Londoño.



Esto teniendo en cuenta que también será definitivo el apoyo que los ganadores de cada una de las tres alianzas puedan sumar en términos de los resultados que arrojen los comicios legislativos, ya que, se sabe, partidos como Cambio Radical y el Liberal están a la espera de esos consolidados para tomar decisiones con respecto a su papel en la contienda que definirá al sucesor en el cargo a Iván Duque.



Sin embargo, el analista político Jhon Mario González considera que las primarias hay que entenderlas como la elección dentro de cada consulta, como definición o escogencia entre los precandidatos presidenciales de los diferentes partidos y movimientos dentro de cada consulta.



“Si bien los partidos políticos acompañan a los candidatos presidenciales, unos con candidato propio y otros no, unos en forma decidida y otros en forma velada, las consultas tienen dinámicas políticas propias y distintas a las elecciones de Congreso”.



Por lo pronto, frente a las expectativas que hay por el futuro de los tres grupos interpartidistas, el analista político Jhon Mario González asegura que “sabremos si las maquinarias que acompañan a Equipo Colombia funcionaron y si dicha coalición está por encima de los cinco y medio millones de votos como para estar en posición de llegar a una segunda vuelta”.

En cuanto al Pacto Histórico, continúa el politólogo, se concluirá qué tanto le benefició a Gustavo Petro la indignación ciudadana y el denominado voto castigo, en el sentido de si logra o no “obtener por encima del 40% de los sufragios de las consultas y así buscar obtener un triunfo en la primera vuelta”.



Y hablando de la lista cerrada al Congreso de esa alianza de izquierda precisa que sacar “un resultado por debajo de los 16 senadores sería decepcionante para ellos”, dice González.



En cuanto a la Coalición Centro Esperanza, hoy se podrá dilucidar si las constantes discusiones entre sus integrantes afectaron la alianza y si la imagen del precandidato Sergio Fajardo, quien obtuvo 4.584.566 votos en las presidenciales de 2018, ha sido golpeada o se ha mantenido vigente.



Precisamente por esa atención que se ha concentrado en las interpartidistas, Benedetti considera que este proceso democrático ha terminado por opacar las legislativas: “las han subordinado y puesto en un segundo lugar”.



González, de su lado, no descarta que “al transcurrir en un contexto de inconformidad social aguda, de intervención en política de poderosos funcionarios y mandatarios, pudiera haber muchas sorpresas en los resultados”.



Y añade que “hoy se sabrá si la inconformidad y la conciencia ciudadana aumentan la participación electoral, pues tal parece que la abstención puede disminuir”.

Para los comicios del presente año se inscribieron 2835 candidatos. Cada partido o movimiento político podía conformar sus listas con hasta cien aspirantes.

Sobre las legislativas

“El Congreso sí o sí se va a fragmentar frente a lo que hemos estado acostumbrados en los años pasados. Además, el próximo Presidente no la va a tener tan fácil”, asegura Londoño, agregando que, debido a esa fragmentación, generar mayorías será mucho más complicado: “Uno esperaría que se politice un poco más el debate para generar más trabas para el Ejecutivo pasar por el Legislativo”.



Según González, las elecciones presidenciales, incluidas las consultas interpartidistas previas, “son de voto muy independiente. Habrá partidos con buen desempeño en las elecciones de hoy que no tengan candidato presidencial propio o candidatos presidenciales con pocos parlamentarios, pero buenas posibilidades de pasar a una segunda vuelta”.



Sobre la logística electoral

De acuerdo con los últimos reportes del Gobierno Nacional, en el marco de la Comisión de Seguimiento Electoral, todo está listo para que la jornada democrática de hoy transcurra en completa normalidad.

Para ello se cuenta con un plan de seguridad en las regiones y otro para enfrentar posibles ataques digitales al proceso que dirige la Registraduría Nacional.



También se cuenta con el acompañamiento de seis misiones internacionales, tres de las cuales tendrán acceso a la auditoría del software de escrutinio nacional.



La misión de la Unión Europea ha desplegado en el territorio nacional 90 observadores y expertos que acompañarán especialmente a los electores de las zonas más conflictivas, alejadas y dispersas del país, tras haber participado en las comisiones en las que se han analizado los posibles tropiezos que puedan presentarse en el desarrollo de la jornada electoral.

"Hoy se sabrá qué tanto la presidencialización de las elecciones legislativas, al celebrar la consultas, arrastra la votación al Congreso de ciertos partidos”: Jhon González, analista político.