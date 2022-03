Así serán los tarjetones electorales, ¿cómo marcarlos de forma correcta?

Mañana los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República: 108 senadores y 188 representantes a la Cámara para el periodo 2022-2026.



Además, en 167 municipios de 19 departamentos se votarán las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que tienen como objetivo conceder representatividad a las víctimas del conflicto armado interno en la Rama Legislativa del país.



En el Valle del Cauca habrá votaciones de Citrep en tres municipios: Buenaventura, Pradera y Florida.



Adicionalmente, los ciudadanos que deseen participar en las consultas interpartidistas, que tienen como fin elegir a tres candidatos a la Presidencia de Colombia, deben solicitar al jurado de votación esta tarjeta. Es decir, que en el caso de los habitantes de Cali, en principio habrá cuatro tarjetones disponibles para ellos.

Tarjetas electorales

Para votar por el precandidato a la Presidencia de su elección en una de las consultas interpartidistas tendrá tres opciones, que a su vez incluyen a cinco postulados:

Tenga en cuenta que si marca dos o más casillas en un tarjetón será catalogado como voto nulo. Recuerde, solo puede elegir un candidato y el partido al que pertenece.

1. La Coalición Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro, de Colombia Humana; Francia Márquez, del Polo Democrático; Camilo Romero, de Verdes por el Cambio; Arelis Uriana, por MAIS y Alfredo Saade, de Alianza Democrática Amplia.



2. La Coalición Centro Esperanza, conformada por Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo; Sergio Fajardo, de la Alianza Social Independiente, (ASI); Jorge Enrique Robledo, de Dignidad; Carlos Amaya, por Somos Verde Esperanza, y Alejandro Gaviria, de Colombia tiene Futuro.



3. También encontrará la opción de votar por uno de los candidatos de Equipo por Colombia. Ellos son: Aydeé Lizarazo, del Mira; Alejandro Char, de País de Oportunidades; David Barguil, del Partido Conservador; Enrique Peñalosa, del Partido de la U y Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia.



Ahora bien, a la hora de votar por los candidatos al Congreso, tenga en cuenta que para el Senado de la República se han dispuesto dos opciones de tarjeta: la Nacional, es decir la de los partidos que se han inscrito de manera general en todo el país. Y la Indígena o Afros: tarjetas con los partidos o agrupaciones que representan las minorías étnicas de Colombia.

Tarjetones de las consultas interpartidistas

Asimismo, para la Cámara de Representantes se han designado tres tarjetas: la Territorial: que corresponde a la de los candidatos de cada uno de los departamentos, entre ellos el Valle del Cauca; la de Indígenas y la de Afros, que corresponden a esas minorías étnicas que buscan tener representatividad en el Congreso.

A su vez, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se votarán en Pradera, Florida, Buenaventura. A nivel nacional son 164 municipios. Para participar debe solicitar esta tarjeta al jurado de votación.

Tarjetón Cámara por el Valle

Tarjetón para Senado

¿Cómo votar?



Podrá votar por una lista (voto no preferente) o un candidato (voto preferente). En el primer caso deberá llenar solo el recuadro de la lista de su elección. En el segundo caso, para votar por un candidato, aparece el recuadro de lista o partido y el número del candidato. Usted deberá marcar entonces los dos: lista o partido y número del aspirante a la corporación.



Tenga en cuenta que es fundamental marcar la tarjeta electoral de manera adecuada para que el voto no sea anulado. Por ello, evite:



a) Marcar más de una agrupación política

b) No marcar bien dentro del recuadro del partido o movimiento

c) Marcar el logo de un partido y un candidato de otro partido

d) Marcar candidatos de listas diferentes

e) Marcar dos candidatos (lo cual es válido para las listas, pero no para los candidatos).



También, recuerde que:

- Marcar con otro símbolo que no sea X no anula el voto.

- Marcar solo el candidato y no el logo del partido es válido.