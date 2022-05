CNE evalúa el equilibrio de contenidos en los medios de comunicación frente a las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a una reunión a los medios de comunicación de radio y televisión a nivel nacional para este miércoles 25 de mayo en donde les será presentado el informe de Equilibrio y Pluralismo Informativo.



El documento realizado por el equipo de comunicaciones y prensa del CNE incluye las informaciones y noticias expuestas por los medios de radio y televisión, frente a los candidatos presidenciales que actualmente están en campaña electoral, esto con la intención de hacer cumplir las normas electorales en temas de equidad e igualdad de condiciones para todos los aspirantes.



El informe fue elaborado con base en el artículo 25 de la ley 996 de 2005 que señala que “los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral”.

El CNE explicó que el informe comprende entre el periodo del 13 de marzo y el 20 de mayo y está sustentado en los reportes realizados y entregados semana a semana por los servicios informativos de cada medio.



La ley 996 además establece: “Si de estos informes el CNE deduce que no se ha dado un trato equitativo en la información de las actividades políticas de los candidatos presidenciales, la entidad solicitará al respectivo medio de comunicación que establezca el equilibrio informativo, y podrá acordar con el respectivo medio y la Comisión Nacional de Televisión, o el Ministerio de Comunicaciones, según sea el caso, las medidas que se requieran dentro de las 72 horas siguientes”.



Frente a la petición, el periodista y director de la FM, Luis Carlos Vélez, aseguró que dicha convocatoria es una mordaza para los medios de comunicación.



“Los medios de comunicación en Colombia hemos recibido esta circular del CNE. ¿Mordaza a los medios? No a la mordaza”, expresó Vélez en su cuenta de Twitter.



Por el contrario, el periodista de Caracol Radio Jorge Espinosa aseguró que dicha publicación del informe es una actividad que realiza cada cuatro años el CNE.



“La carta de CNE enviada a medios de comunicación no equivale a una ley mordaza. Como cada cuatro años, el CNE publica un informe de Equilibrio y Pluralismo Informativo entre las campañas presidenciales. Y cada 4 años, hay una polémica”, expresó Espinosa.



Y además reiteró: “Que son recomendaciones para oír a todos los candidatos en el debate público. No tiene ninguna consecuencia para los medios que, por ejemplo, no inviten a uno de ellos a los debates. Ahora, vale recordar que cada medio define su línea editorial. Pero ya. No exageren”.