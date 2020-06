Choques entre el Alcalde y la Personería de Palmira tras suspensión de una funcionaria

Erika Mantilla

El choque que se vivió a comienzo de año entre el Concejo y la Administración de Palmira, parece haberse trasladado a otros escenarios con la decisión de la Personería Municipal de suspender por tres meses de su cargo a la Subsecretaria de Talento Humano.



A lo anterior se suman diversas investigaciones adelantadas por la Contraloría y con las que se han determinado múltiples hallazgos.



El alcalde Óscar Escobar señaló a ambos organismos de persecución política y de estar al servicio de un grupo político de la ciudad. Afirma que no hay garantías para su gobierno y que pedirá a órganos de control nacional revisar lo que está pasando en el municipio.

Alcalde, ¿qué opina de la decisión de la Personería Municipal de suspender por tres meses a la Subsecretaria de Talento Humano, por desacatar unos fallos de tutela?



Los organismos de control municipal se volvieron la trinchera política del Partido de La U para tratar de ponerle el palo en la rueda a nuestro gobierno. Que me quieran hacer control político desde el Concejo, bienvenido. Que los organismos de control tengan que hacer su trabajo, bienvenidos. Ojalá vengan todos porque yo estoy invitando a los organismos de control regionales y nacionales a que revisen toda la contratación que hemos hecho, no tengo ningún problema. El problema es que utilicen estos mecanismos de control para amedrentar a mi gabinete, entorpecer la labor y para abusar del poder.



¿Pero no debería ser esta la labor del Ministerio Público en los entes territoriales?



Como lo dice claramente la norma, una suspensión de este tipo es una cosa extraordinaria, sucede cuando un funcionario reiterativamente se niega a cumplir su deber. Aquí hay una cosa que yo creo que la Personería tendrá que responder muy bien, y es que todos los jueces, en segunda instancia, le han dado la razón al municipio en este tema que tiene que ver con el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual muchos funcionarios que estaban en provisionalidad debieron dejar sus cargos para entregarlo a las personas que ganaron el concurso.



Me parece desafortunada la decisión de la Personería; y aunque ya firmé la suspensión porque igual en el marco de la institucionalidad debo acatarla, como Administración y la Subsecretaria como funcionaria, recurriremos a los mecanismos legales necesarios para objetarla, porque es una decisión que no goza legitimidad.

La Personería argumenta que la decisión de suspensión tendría que ver con que la funcionaria no acató los fallos, en primera instancia, de varias tutelas interpuestas por los trabajadores.



Hay una cosa muy clara y es que a ningún funcionario público le pueden pedir lo imposible. La Alcaldía no tiene vacantes para reintegrar esas personas y lo dije muy claro en el empalme: la administración pasada se encargó de meter un montón de gente a la planta de provisionalidad que generó un sobrecosto en el funcionamiento de $14 mil millones al municipio.



Ahora pretenden que yo cree otra planta provisional cuando me entregaron un municipio en una situación financiera deplorable; cuando hay unos fallos en segunda instancia que nos están dando la razón. Serán los jueces los que deberán resolver, pero lo que no puede pretender la Personería es abusar de su poder y de los mecanismos de control, para impulsar una agenda política.



Este caso de la funcionaria y las investigaciones de la Contraloría piensa llevarlos a otras instancias judiciales?



Por supuesto que sí. Esto fue exactamente lo que pasó con nuestro funcionario Alonso García en el concejo, que cometió un craso error, que abusó de su poder de una forma aberrante al destituirlo y un juez nos dio la razón y pudimos reintegrarlo a la Secretaría de Educación. Eso mismo le está pasando a los organismos de control de Palmira que están abusando de su poder, están utilizándolo para hacer política y estoy seguro que en el mediano plazo les va a tocar echarse para atrás porque la justicia nos va a dar la razón.



Somos un gobierno transparente, no tenemos nada que esconder y por eso estamos invitando a todos los organismos de control a que conozcan lo que está pasando, porque estoy seguro que en las futuras instancias vamos a salir victoriosos de este caso.



¿Dice usted que las investigaciones de la Contraloría en el tema del PAE y el Imder, además de otras auditorías que estaría adelantando, obedece a una persecución política que se trasladó del concejo a los órganos de control?



Como funcionario público que he sido toda mi vida sé que un hallazgo no se le niega a nadie, porque pretender que en la Administración no haya cosas o procesos por mejorar sería mentir. Ese es el rol que esperamos de los organismos de control, que hagan unas auditorías claras sobre los procesos y que nos ayuden a mejorar con los hallazgos administrativos.



El problema se genera cuando vemos que utilizan estos mecanismos para ir contra las personas. La invito a que analice un informe de la Contraloría de Palmira de este año versus un informe del año pasado. Va a encontrar algo particular y es que la mayoría son administrativos, alguno que otro, cuando se considera muy grave, tiene una incidencia penal, fiscal, disciplinaria, sancionatoria. Aquí todos los hallazgos encontrados son sancionatorios, penales, disciplinarios, fiscales, con todas las incidencias, como si fuéramos unos delincuentes.



La Contraloría denunció 21 hallazgos administrativos, 20 con incidencia disciplinaria, uno con incidencia sancionatoria, tres de tipo fiscal y uno penal, a tres contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE.



Al Contralor se le respondieron más de cien páginas con todas las evidencias que demuestran que no hubo ningún sobrecosto en la entrega de las raciones; por el contrario, los precios fueron más bajos que los del mercado. Incluso, son más bajos que los del precio del operador que ganó la licitación en enero.



Entonces es irrisorio hablar de sobrecostos en el PAE, sobre todo cuando le enviamos más de cien páginas de explicación a los hallazgos del informe preliminar, pero creo que el señor Contralor no se tomó el trabajo de leerlo, sino que salió a los medios de comunicación inmediatamente después de que el exalcalde Samboní le dijo que tenía salir a decir eso. Es lamentable el papel político que están jugando estos organismos, no hay ninguna garantía y por eso insistiremos ante las instancias que correspondan.



¿Asegura usted que tanto la Contraloría como la Personería no está actuando en función de su labor de vigilancia y control, sino que están a merced de unas fuerzas políticas de la ciudad?



Absolutamente.



¿Es decir que las investigaciones no tienen ningún fundamento para haberlas llevado a cabo y entregado esos hallazgos?



No, como le digo, hay muchas cosas por mejorar en el municipio, por ejemplo, uno de los tantos hallazgos del PAE, que seguramente es disciplinario, tiene que ver con mejorar la base de datos del Simat porque es muy pobre. Estoy totalmente de acuerdo en eso con el Contralor. El tema es que él busque disciplinar a un funcionario que lleva cinco meses en el cargo, cuando es un problema histórico en el municipio. Lo que para mí es llamativo es que todas estas actuaciones sean contra nuestra administración, con todo ese tipo de incidencias. Sin embargo, el Personero ni el Contralor, con un escándalo de la magnitud del Fondo de Becas, donde los jueces nos han dado la razón, donde estaban metidos familiares y amigos de los concejales, se quedaron callados, no dijeron nada.



¿Por qué ha denominado como violencia política las actuaciones de los órganos de control?



Como cualquier entidad pública tenemos mil cosas por mejorar y qué bueno que las instituciones mejoren. El problema es que estos organismos no están empeñados en eso sino, en dañar a las personas.



Quiero felicitar a mi gabinete porque ha hecho un trabajo arduo, que tiene a Palmira en los ojos del Gobierno Nacional, porque el mismo Presidente ha dicho que este es uno de los municipios con mejor desempeño en el tema de covid-19, y por eso estamos en el piloto nacional del Prass, el nuevo programa del ministerio de Salud. Es un municipio que se ha destacado en esta crisis y tener que aguantarse a unos organismos de control que no escuchan argumentos, no leen oficios, sino que están abusando de su poder, es muy difícil trabajar así.

Usted dice que la Personería y Contraloría en las administraciones pasadas no fueron tan acuciosas, ¿qué argumentos tiene para aseverar algo así?



Porque cuando uno busca en Google encuentra es que en la administración anterior la Personería solo aplaudía, nunca hubo control de ningún tipo, y no hay antecedentes del que tenga yo conocimiento, de este tipo de suspensiones. Reitero que podemos mejorar en muchos aspectos, a eso estamos listos, pero lo que no podemos permitir es que los organismos de control abusen de su poder con estas suspensiones y hallazgos sin ningún fundamento

