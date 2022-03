"César Gaviria está manoseando el Pacto Histórico": Alfredo Saade

Si hay uno de los precandidatos presidenciales más desconocidos en la actual campaña se trata de Alfredo Rafael Saade Vergel, quien es uno de los aspirantes del quinteto del Pacto Histórico, en donde se da casi que por descontado que su triunfador será Gustavo Petro.



Saade Vergel, un dirigente político que en el pasado estuvo cercano a Cambio Radical, fue aspirante a la Alcaldía de Valledupar y ahora está militando con este sector de la izquierda, es un pastor cristiano que tiene su principal labor de feligresía en la capital del Cesar y otros sectores de la Costa Caribe.



Y aunque hace parte de la consulta interpartidista para ganar la candidatura presidencial, Saade sostiene que su propósito es ser la fórmula a la Vicepresidencia de Petro, por lo que asegura que puede llegar a sacar hasta un millón de votos provenientes de partidos y sectores cristianos que se identifican con el Pacto Histórico.

Lea también: Antanas Mockus se suma a la campaña presidencial de Sergio Fajardo



Asegura que sus posturas de defender la vida, lejano del aborto, son respetadas en el Pacto Histórico, como también su rechazo a la eutanasia. De éste y otros temas Saade habló con Colprensa.



- ¿Cómo le ha ido en la campaña presidencial en estos meses?



Afortunadamente encontramos en los medios de comunicación un respaldo grande, nombre fue aceptado y ha calado bien entre la gente del Caribe colombiano, en el interior del país, por el Pacífico también y aunque es un tema más de moverse y estar visitando a la gente porque mi nicho electoral es su gran mayoría es cristiano de todas las comunidades tanto católicas como cristianos protestantes. Siento que me ha ido bien y creo que hay una oportunidad de conseguir el objetivo.



- ¿Pero si se ha sentido cómodo o con opción de competirle a Gustavo Petro?



Me he sentido cómodo en el Pacto, han existido a veces situaciones que molestan pero es lo normal. Ellos, algunos se opusieron que un pastor cristiano hiciera parte de ese proceso y no entendían que podría pasar. De no ganarle a Gustavo me gustaría ser su vicepresidente.



- ¿Pero es idea de la Vicepresidencia la maneja hace ya tiempo, es decir va por la Vice?



Si claro, lo importante ahora es que el 13 de marzo tengamos una votación abultada. Soy la persona idónea para estar al lado de Gustavo porque los votos nuestros de los cristianos son los que más se multiplicarían, los demás que participan en la consulta son los mismos votos del Pacto. Los míos no, son un nicho completamente diferente, que nunca habían estado con el Progresismo. Si yo saco un 700 mil o un millón de votos en la consulta y soy el vicepresidente de Petro le puedo asegurar que se multiplicarían por tres, cosa que no sucedería con ninguno de los otros aspirantes.



- ¿Por qué cree que la mayoría del voto cristiano que tradicionalmente es de derecha ahora sea de izquierda?



Lo estamos logrando, el gran golpe se dio cuando en Cali las bases de Colombia Justa Libres decidieron apoyar mi candidatura y no del candidato John Milton Rodríguez, porque ya no tienen candidato en vista de un proceso de fraude que hizo quien ostentaba ese aval. Hoy día de han volcado muchísimos pastores, los líderes cristianos, incluso sacerdotes, que están apoyando mi candidatura.



- ¿Cómo aborda usted temas complejos como el aborto o la eutanasia al interior del Pacto Histórico?



Yo acordé con Gustavo Petro que la visión que tenemos es llevar al país a aborto cero, ya Petro lo dijo. Yo soy provida, soy un hombre que creo que la vida es creada y quitada por Dios únicamente. Son temas de educación, de interés. El Congreso de la República le tocará legislar sobre el tema. Muchos de los congresistas actuales no fueron capaces de legislar sobre el tema, ahora tocará porque así lo ordenó la Corte Constitucional.



- ¿Sobre la eutanasia en donde el Pacto Histórico tiene un pensamiento diferente al suyo?



Nosotros tenemos que gobernar con la Constitución y las leyes, con los derechos humanos, el derecho a morir dignamente como se quiere plantear en el Congreso yo lo respetaré. Yo no he entrado al Pacto para hacer iglesia nosotros queremos gobernar un país y esa nación las vamos gobernar de acuerdo a la Constitución. Estoy claro en mis puntos y me opondré a todo lo que sea contrario a aquellos que violenten la ley y los derechos humanos.

Le puede interesar: ¿Quién es Marelen Castillo, la nueva fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández?



- ¿Usted está de acuerdo que llegue al Pacto Histórico el expresidente César Gaviria?



Lo que yo creo que llegó al Pacto fue el Partido Liberal, ya las bases están con el Pacto y por lo tanto creo que César Gaviria a la final, la persona, representa lo que el país no quiere ya, entonces creo que necesitamos es que las bases liberales sigan llegando. Las bases son las que mandan y ponen los votos.



- ¿Pero esa alianza Petro-Gaviria tiene la puerta abierta, entonces usted la ve mal?



Lo que veo es que César Gaviria está manoseando el Pacto Histórico. Gaviria juega a tres bandas, está jugando en la banda en donde está Alejandro Gaviria y se reúne con Alejandro Char. Él es mañoso en la política. Esas malas mañas son las que no queremos en el Pacto Histórico.



- ¿Por qué deben votar Usted el 13 de marzo?



Lo primero es porque ese día comienza la transformación de toda la historia de Colombia. Lo segundo es porque creo que soy la persona idónea de ser el vicepresidente de Gustavo Petro, no hay otro más que pueda a Gustavo ganar en la primera vuelta. Juntos vamos a construir la nueva historia de Colombia.